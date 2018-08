Von Hellmuth Karasek

Der neue Roman der Patricia Highsmith hat denselben Helden schon im Titel, der vor nunmehr siebzehn Jahren als junger Mann einen Freund ermordete, sich dessen Vermögen verschaffte, nachdem er das Leben des Ermordeten eine Weile nachgespielt hatte und dabei auch noch einen Bekannten seines Freundes aus dem Weg räumen mußte. Tom Ripley, der damals, in „Der talentierte Mr. Ripley“ (verfilmt unter dem Titel: „Nur die Sonne war Zeuge“), rund fünfundzwanzig Jahre alt war, ist jetzt rund fünfunddreißig. In dem neuen Roman

Patricia Highsmith: „Ripley Under Ground“, Roman, aus dem Amerikanischen von Anne Uhde; Diogenes Verlag, Zürich; 368 S., 24,80 DM

lebt er als Amerikaner bei Paris, in einer schloßartigen Villa, geht Gärtnerfreuden nach, hat einen hervorragenden Weinkeller, eine nicht uninteressante Gemäldesammlung ausgewählter moderner Bilder und ist mit einer Frau verheiratet, die ein beträchtliches Vermögen erben wird.

Das heißt nicht mehr und nicht weniger, als daß die beiden Kapitalverbrechen des ersten Ripley-Romans nach wie vor ungesühnt und unentdeckt sind (ein Verwandter des im ersten Roman Ermordeten kommt sogar freundschaftlich zu Besuch, während gerade Ermittlungen wegen eines neuen Mordes im Gange sind, und obwohl er Auffälliges beobachtet, bleibt er Ripley gegenüber freundlich, harmlos, aufgeschlossen).

Ripley ist also zum zweitenmal ein Beispiel dafür, daß Patricia Highsmith ihre Kriminalromane aus der Perspektive des Täters und nicht aus der der Verfolger, Polizisten und Detektive schreibt. Verbrechen werden nicht aufgedeckt, sondern ihre Spuren werden verwischt. Also steht allmähliche Verhüllung an der Stelle der üblichen Enthüllung. Nicht die Gesellschaft triumphiert zuletzt über den Täter, der ihre Spielregeln blutig verletzte, sondern der Täter entzieht sich den Folgen der Tat, er kann ungestraft das genießen, dessentwegen, er zum Verbrecher wurde.

Diese Struktur des Kriminalromans der Highsmith hat mehrere Konsequenzen. So tritt an die Stelle der analytischen Grundform der „klassischen“ Detektivgeschichte (das Verbrechen ist meist vor Beginn der Handlung oder zu Beginn der Handlung geschehen, liegt im Dunkel und wird langsam, Schritt für Schritt, enthüllt) die psychologische Struktur, die zeigt, was in dem Täter vor, während und nach der Tat vorgeht. Die Perspektive ist vertauscht: Der Leser wird nicht zur Teilnahme an Ermittlungen aufgefordert, er wird nicht zum Indiziensammeln mitgenommen und nicht zu zahllosen Verdächtigungen ermuntert, bis sich aus dem Kreis der Verdächtigen der Schuldige herausschält, sondern er erlebt, als einziger mit dem Mörder eingeweiht und alle dessen Regungen, Gedanken, Winkelzüge und Reaktionen erfahrend, wie der „Arm der Gerechtigkeit“ mit der Stange im Nebel hilflos herumfuchtelt, wie also das Verbrechen geschieht, ohne daß ihm zwangsläufig die Aufklärung und damit die Sühne folgt.