François Bondy: „Der Rest ist Schreiben“ – Schriftsteller als Aktivisten, Aufklärer und Rebellen. Ist Literatur im Vergleich zur Theorie und zum zielbewußten Handeln etwas Notwendiges oder Luxus? Meint „Rest“ das Wesentliche – oder den Abhub? Zum Thema des engagierten Schriftstellers – ihm wird der Typus des „Enragierten“ gegenübergestellt – läßt sich nichts Allgemeines sagen. Interessant sind die Einzelfälle. Zwischen Adorno und Lukács, zwischen Grass, Weiss, Biermann überwiegt in der Diskussion neuerdings die deutsche Perspektive. Des Verfassers Absicht ist es, durch französische, englische, amerikanische Exempel – Sartre, Fanon, Mailer, Orwell und etliche andere – den Horizont dieser Debatte „geographisch“ auszuweiten, in der Hoffnung, damit auch die Thematik und die Typologie – die Wir-Bezogenen und die Ich-Bezogenen, die Unbedingten und die Selbstkritischen – differenzierter kenntlich zu machen. Der Titel dieses Buches spielt auf eine Verszeile von Paul Verlaine an: „Et le reste n’est que litterature.“ (Europaverlag, Wien/München; 227 S., 14,– DM.)

Gabriel Laub: „Ur-Laub zum Denken – Satire in Begriffen“. Dieses dritte in deutscher Sprache veröffentlichte Buch des früher in Prag, heute in Hamburg lebenden Satirikers ist das erste, das er von A (wie „Ahnen“) bis Z (wie „Zukunft“) über Y (wie „Yndyvydualismus“) deutsch geschrieben hat. So wie in seinem vorigen Buch „Enthüllung des nackten Kaisers“ (jetzt als Taschenbuch, dtv 828) ordnet Laub seine sechsundzwanzig Satiren alphabetisch, um seine der Unseriosität verdächtigen, weil mit Humor operierenden Geschichten durch die Würde der Systematik abzuschirmen. Dabei steckt hinter den als Stichwörtern aufgeführten Begriffen – wie oft im Leben – meist etwas ganz anderes. Vor Mystifikationen wird gewarnt – zum Beispiel, wenn sich Laub als Urahn einen Straßenräuber zulegt, um sich dem vom Raubritter stammenden Adel gleichzustellen. Man kann dagegen seiner Aufrichtigkeit sicher sein, wenn er die Faulheit zu rehabilitieren versucht. Der Verlag vergleicht Laub mit Diogenes, also mit jenem Philosophen, der in einem Faß wohnte und am hellichten Tage mit der Laterne nach einem Menschen suchte. Es ist unklar, ob das eine Anspielung auf die Diskrepanz zwischen Mieten und Honoraren ist oder eine auf Laubs Behauptung, daß Diogenes zu den geistigen Vätern des Clowns gehört. Es ist gewiß eine Aufforderung, die dem Leser Urlaub zum anstatt vom Denken anbietet und dabei das Denken als Voraussetzung des Lachens versteht. Der ehemals Prager, heute Münchner Karikaturist Bohumil Stepan schmückte das Buch mit sechsundzwanzig gezeichneten Aphorismen. (Carl Hanser Verlag, München; 120 S., 12,80 DM.)