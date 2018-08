Gläserne Konten

Zu den guten amerikanischen Sitten gehört, daß die in Amt und Würden befindlichen oder die sich dafür bewerbenden Politiker ihre Vermögensverhältnisse offenlegen – eine allseits von viel Interesse begleitete Übung, die vor allem in Wahlzeiten gepflegt wird. So wissen die Amerikaner jetzt, vor der Präsidentenwahl, mit welchem Vermögen ihre Asse ausgestattet sind: für amerikanische Verhältnisse mit nicht allzuviel. Präsident Nixons Nettovermögen (Hypotheken und alle Verbindlichkeiten abgezogen) beträgt 765 118 Dollar, rund 2,4 Milionen Mark; während seiner Präsidentschaft ist es immerhin um rund 500 000 Mark angestiegen. Das Vermögen des Vizepräsidenten Agnew beträgt nur knapp 700 000 Mark (198 250 Dollar). Der Rivale Nixons, McGovern, kann fast 900 000 Mark vorweisen.

Ideologische Trunksucht?

Eine durchaus originelle Interpretation der von Sowjets beklagten Trunksucht ist der chinesischen theoretischen Monatsschrift Hang Chi gelungen. Sie klagte die sowjetische Führung an, den Alkohol zur „Vergiftung des Willens“ der Sowjetmenschen zu gebrauchen, die der „Restauration des kapitalistischen Systems“ in der Sowjetunion widerstehen wollten. Die Sowjetunion und die USA werden von dem Blatt als „Supermächte der Drogensucht und des Alkoholismus bezeichnet. Wenn es den „Neuen Zaren“ mit ihrem angeblichen Kampf gegen den Alkoholismus als dem „Teufel aller Teufel“ ernst wäre: „Ist es dann nicht möglich, die florierenden Bierstuben und Brauereien zu schließen?“ Statt dessen würden die Namen und Öffnungszeiten der Bierhäuser in Zeitungen veröffentlicht.

Sprach-Slalom

Die deutsch-französische Freundschaft scheut auch nicht vor Skipisten zurück, wie das Jugendwerk der beiden Staaten soeben bewiesen hat. Die zweite und dritte französische Ski-Nationalmannschaft, zwanzig junge Leute zwischen 17 und 20, haben mit ihrem sportlichen Konditionstraining in Genouillac (Dépt. Creuse) auch ein sprachliches Konditionstraining in Deutsch absolviert. Der erste Durchgang dieses auf ein Jahr angelegten Versuchs endet mit Ablauf dieser Woche, von Mitte November bis Mitte März folgt ein weiterer Sprach-Ski-Lauf, dessen krönender Abschluß ein knapp achtwöchiger Intensivkursus in Deutschland sein wird. Ob sich auch eine deutsche Gruppe für diese sportliche Disziplin erwärmen kann, ist unbekannt.

Jetzt oder nie