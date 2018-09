Von Dieter Piel

Wahlkämpfe, so heißt es, zwingen die um die Macht konkurrierenden Parteien dazu, ihre Programme darzulegen. Der Bürger erhalte so die Chance, wirklich wählen zu können. Würde diese Behauptung stimmen, so brauchte man um die Reform des Bodenrechts, die mit so plötzlicher Vehemenz von verschiedenen Seiten gewünscht wird, nicht zu bangen.

Vielleicht bewirken Wahlkämpfe mehr Verwirrung als Aufklärung. In der Vergangenheit gab es, von der Ostpolitik bis etwa zur Mitbestimmung, nicht wenige Beispiele dafür, daß Rede und Gegenrede, Behauptung und Verleumdung der künftigen Politik mehr Wege verbauen als öffnen. Man muß befürchten, daß es der Bodenrechtsreform ebenso ergehen wird. So wichtig dieses Thema für den vielberufenen „mündigen“ Wähler sein mag, so ungeeignet ist, es für eine Erörterung in einem mit Emotionen aufgeladenen Wahlkampf.

Es ist bereits soweit, daß die Befürworter einer Bodenrechtsreform die Illusion preiswerten Baulandes vorgaukeln und weismachen wollen, man brauche nur den „Spekulanten“ eins auszuwischen, um alle Probleme in Grund und Boden zu stampfen. Aber auch auf der anderen Seite ist der Wahlkampf schon so weit gediehen, daß man den kleinen Hausbesitzern die Konfiskation ihres Minibesitzes voraussagt. Solcherart geweckte Erwartungen und Ängste werden späteren Regierungen noch viel Kummer bereiten.

Zwar besteht über die Notwendigkeit einer Bodenrechtsreform zwischen den Parteien des deutschen Bundestages kein Dissens; damit aber ist die Liste der „Gemeinsamkeiten“ schon abgehakt. Was nämlich eine Reform sei, ob öffentliche oder private Nachfrage von ihr profitieren sollten, was sie kosten und wen sie etwas kosten soll: das alles ist umstritten. Die gesellschaftspolitische Diskussion der nächsten Jahre verspricht also auf diesem wichtigen Felde schon jetzt mehr Spannung und Unterhaltung, als man sich erhofft haben mag. Denn aufreizend ist es ja doch wohl, was sich fast täglich in unseren Kommunen abspielt:

Wenn etwa in Bremen eine Straßenbahnlinie um das Grundstück eines störrischen Landbesitzers herumgezirkelt werden muß und jetzt, nach Jahren, die Stadtverwaltung nur deshalb die Linie begradigen kann, weil das lästige Grundstück zufällig zur Zwangsversteigerung gelangte.

Wenn die Stadt Stuttgart im vergangenen Jahr durch den Ratsbeschluß über einen neuen Flächennutzungsplan den betroffenen Grundbesitzern zu einer Wertsteigerung von einer Milliarde Mark verhalf, die sie nun bezahlen muß (für den Schulbau konnte sie dagegen seit 1950 nur 350 Millionen Mark ausgeben).

Wenn die Bauherren der Bielefelder Universität für ein paar Hektar dürftigen Ackerlandes, das ihnen zunächst für die ohnedies schon horrende Summe von zehn Millionen Mark zugesagt war, noch einmal neun Millionen Mark drauflegen mußten, nur weil es zwischen Versprechen und Zahltag einen formellen Verwaltungsakt gegeben hat – die Erstellung des Bauplanes.

Wenn die Münchner Stadtverwaltung durch die Anlage einer Fußgängerzone und subventionierter U- und S-Bahnen den Ladenbesitzern in der Innenstadt neue Laufkundschaft besorgt, ohne dafür etwas zu bekommen.

Diese Beispiele stehen für tausend andere. Von öffentlichen Bauplanungen, zu denen sie zunächst nichts beigetragen haben, kassieren glückliche Grundbesitzer milliardenschwere Bodenrenten. Stadtverwaltungen, die das Risiko langer Entschädigungsprozesse bei Enteignungsverfahren nicht eingehen wollen, zahlen lieber gleich die geforderten Traumpreise. Ohne Gegenleistung reichern sie neue Siedlungsgebiete um Spielplätze und Schulen, Krankenhäuser und Altersheime an, deren Kosten etwa in Stuttgart bis zu 17 000 Mark für jede angrenzende Wohneinheit betragen. Durch ihre Bereitschaft, fast jeden Grundstückspreis zu zahlen, leisten die Städte, wie der Stuttgarter Bürgermeister Christian Farenholtz resignierend feststellt, „einen wertvollen Beitrag zur Inflation“.