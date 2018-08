Inhalt Seite 1 — Die Bundeswehr bietet wirklich viel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gerhard Prause

El Paso

Glücklicherweise verstehen wir uns mit den leitenden Damen der Etablissements recht gut“, sagt der junge Stabsarzt in El Paso vor einer Gruppe deutscher Journalisten; „das erleichtert vieles. So kriegen wir denn unsere Soldaten meist auch dann ohne umständliche Scherereien wieder, wenn sie in der Eile wirklich mal ihre Papiere vergessen haben.“

Die „leitenden Damen“, von denen hier die Rede ist, sind nichts anderes als die Puffmutter der mexikanischen Grenzstadt Juarez. Und bei den Soldaten handelt es sich um Angehörige der Deutschen Bundeswehr, die in der amerikanischen Schwesterstadt El Paso in den südlichsten Ausläufern der Rocky Mountains in Texas stationiert sind, zur Ausbildung in der Flugabwehr oder auf. der Raketenschule, und die manchen Abend auf der mexikanischen Seite verbringen, weil man sich dort, in Ciudad Juarez, viel besser und auch billiger amüsieren kann, etwa mit den Mädchen jener Etablissements. Dorthin, über den Rio Grande del Norte, der die beiden Städte trennt, kommt man leicht, das heißt ohne irgendwelche Grenzkontrollen. Auf dem Heimweg indes, von Mexiko zurück in die Vereinigten Staaten, verlangen die Amerikaner, deren Angst vor illegalen Einwanderern hier besonders groß ist, Paß und Visum. Wer keine Papiere hat, wird nicht durchgelassen, und da kann es denn wohl vorkommen, daß jene „leitenden Damen“ einem vergeßlichen Soldaten helfen müssen, sei es durch beschwörende Zeugenaussage, sei es durch Nachrichtenübermittlung an den Standort.

Das gute Einvernehmen mit den Damen in Juarez, das sich auf diese Weise auszahlt, mochten vor allem die deutschen Sanitätsoffiziere noch wesentlich verbessern, allerdings auf einem wichtigeren Gebiet. Sie möchten die Mexikanerinnen dahin bringen, ihre einträglichen Mädchen regelmäßig untersuchen zu lassen. Denn die Furcht, daß unsere Soldaten zwar ohne Ausweis, aber mit einer Geschlechtskrankheit über die Rio-Grande-Brücken zurückkommen, ist groß und leider nur allzu berechtigt.

Geschlechtskrankheiten sind nur eines von zahlreichen Problemen, mit. denen die Bundeswehr hier fertig werden muß. Es ist, wenn man so will, eines der ältesten; die anderen sind jünger und gewissermaßen moderner: zum Beispiel die Eheprobleme. Das Soldatenleben, das diese künftigen Raketenspezialisten in El Paso (aber auch an anderen Ausbildungsstätten in den Vereinigten Staaten) führen, unterscheidet sich von dem ihrer Väter in fast allem. Besonders fällt ins Auge, daß viele junge Soldaten ihre Frauen bei sich haben. Häufig wird noch unmittelbar vor Beginn eines dieser mehrmonatigen Ausbildungskurse Hals über Kopf eine Ehe eingegangen, um hier, weit von daheim, nicht so einsam zu sein. Aber nur allzuoft langweilen die Frauen sich dann. Denn sie haben kaum etwas zu tun, brauchen nicht einmal die Apartments oder Bungalows, in denen sie mit ihren Männern leben, selber sauber zu halten, weil es dafür Angestellte gibt. Um berufstätig zu sein, reichen meistens die Sprachkenntnisse nicht aus. Und so kommt es denn nicht selten zu ausgesprochenen Getto-Syndromen. Die Folgen sind häufige Parties und – trotz harter Bestimmungen – ein ziemlich hoher Alkoholkonsum.

Etwa tausendsechshundert bis tausendachthundert Deutsche leben in Fort Bliss, dem militärischen Teil dieser heißen, von Wüsten und hohen Bergen umgebenen Stadt, wo die Europäer, die es hierher verschlagen hat, sich zäh und aufwendig bemühen, trotz der fast Tag für Tag herabbrennenden Sonne vor ihren Häusern einige wenige Quadratmeter Rasen grün zu erhalten. Zum Stammpersonal, das bis zu fünf Jahren hier stationiert ist, gehören gut zweihundertfünfzig Mann. Die Zahl der Lehrgangsteilnehmer liegt um die Tausend. Das andere sind die Familienangehörigen, die Frauen und die Kinder.