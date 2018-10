Inhalt Seite 1 — Die Rendite steht oft nur auf dem Papier Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Vermittlungsfirmen für Grundbesitz in Spanien bekommen Konkurrenz. Zwei große deutsche Gesellschaften, die Landesbausparkasse Münster (LBS) und die ARAG-Rechtsschutzversicherung in Düsseldorf makein jetzt über eigene Immobilientöcher Ferienhäuser und Appartements im sonnigen Süden.

„Wir konnten die Entwicklung nicht einfach ignorieren“, meint Geschäftsführer Axel Bercht von der LBS-Immobilien GmbH. Immer häufiger fragten die Kunden der Landesbausparkasse die erfahrenen Immobilienexperten nach seriösen Partnern für den Erwerb von Urlaubsherbergen und um Ratschläge. Guter Rat fiel den Münsteranern schwer. Seriosität läßt sich nur selten am Prospekt messen. Ratschläge aber werden angesichts spanischer Weine und heißer Sonne nicht mehr befolgt. Das bewog die Bausparexperten, sich selbst um das spanische Geschäft zu kümmern.

Ähnliche Erfahrungen scheinen auch die ARAG-Manager gemacht zu haben. „Kostenbewußte Geschäftsleute, die zu Hause mit der Büroklammer knausern“, so Peter Ditko von der ARAG-Tochter Anlagen-, Beratungs & Vermittlungs GmbH (ABV) in Düsseldorf, „unterzeichnen in Spanien bereitwillig Verträge, die den Verkäufern sämtliche Möglichkeiten für Manipulationen eröffnen.“ Die üblichen Folgen: Vertragsbedingungen werden nicht eingehalten, unerwartete Nebenkosten erhöhen den Kaufpreis, Termine werden monatelang hinausgezögert, oder das fertiggestellte Objekt erinnert weniger an das luxuriöse Modell, als an sozialen Wohnungsbau.

Die Versicherungsexperten der ARAG scheinen nun das Rezept gegen die spanischen Krankheiten gefunden zu haben, an dem so viele Immobilienangebote leiden. Ihre Immobilientochter ABV verkauft Ferienwohnungen in der Urlaubersiedung Ten-Bel auf Teneriffa mit Versicherungspolice. Nach Angaben der Düsseldorfer Vermittler soll die spanische Versicherungsgesellschaft „Chasyr von 1879“ den Käufern die Sicherung ihrer auf ein Spezialkonto eingezahlten Beträge garantieren. Wird das betreffende Appartement nicht fertiggestellt, erhält der Kaufanwärter sein Geld plus sechs Prozent Zinsen von der Versicherung zurück.

Die finanzielle Absicherung muß der Kunde allerdings teuer bezahlen. Der Quadratmeter Wohnfläche in einem sehr einfach eingerichteten Appartement kostet stolze 1000 Mark, rund 150 Mark über dem spanischen Durchschnitt.

Der „Urbanisator“ von Ten-Bel, Michael Huygen aus Amsterdam, der bereits 800 Appartements auf 40 Hektar Lavafläche hochgezogen hat, erklärt das so: „Von den 1000 Mark fließt sehr viel in die großzügige Infrastruktur ... Nur ein Bruchteil des Geländes wird bebaut ... In zehn Jahren hat sich das bezahlt gemacht.“ Er rechnet mit einer Wertsteigerung des Geländes von 20 Prozent im Jahr.

Ob dies den Eigentümern der Appartements zugute kommt, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Sie erhalten ihre Eigentumsübertragung nämlich nicht auf Infrastruktur und Gemeinschaftseinrichtungen, sondern lediglich auf ihr Appartement mit gleichgroßer Grundfläche. Wer aber garantiert, daß sie eines Tages nicht zur Kasse gebeten werden, wenn sie den Swimmingpool oder die Minigolfanlage benutzen wollen? Tatsache ist jedoch, daß bislang keine zweite derartig exakt realisierte Siedlung (ohne Verschandelung durch Hochbauten) im Süden der Insel existiert.