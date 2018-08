Die USA und die Sowjetunion haben in der vergangenen Woche die beiden Bestandteile der SALT-Vereinbarung in Kraft gesetzt. Der Oberste Sowjet ratifizierte beide Abkommen – die auf fünf Jahre befristete Beschränkung der Offensivwaffen und den Vertrag über die Begrenzung der Raketenabwehrsysteme. Präsident Nixon unterschrieb die Verträge zu Wochenbeginn; die Ratifikationsurkunden wurden am Dienstag ausgetauscht.

Die zweite SALT-Runde, über die sich Nixon am Montag mit dem sowjetischen Außenminister Gromyko unterhielt, soll noch im Herbst in Genf beginnen. Sie wird – so Nixon – „sicher nicht leicht sein“, weil sie sich mit qualitativen Fragen befassen muß. Auf diesem Gebiet hat die Sowjetunion bisher jede Kontrolle verweigert. Die Regierung in Washington wird zudem durch einen Zusatz des Senats aufgefordert, in diesen Verhandlungen die volle numerische Parität mit der Sowjetunion zu suchen: Noch darf Moskau mehr Raketen besitzen.