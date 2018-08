Von Hellmuth Karasek

1. Die Umstände

Wie sich die Szenen glichen: Als vor Jahren in Zürich Edward Bonds „Early Morning in der Inszenierung von Peter Stein zum erstenmal deutschsprachig aufgeführt wurde, da kam es bei einer Folterszene zu einem Eklat. Auf der Bühne wurde ein hilfloses, gefesseltes Menschenbündel von zwei Soldaten mit Fußtritten malträtiert, der Körper hüpfte schmerzverzerrt über die Bühne, schließlich floß aus dem Mund des Opfers Blut; im Zuschauerraum breitete sich Empörung aus, mit lautem Sitzeklappen verließen die Zuschauer scharenweise das grausige Spiel, Zwischenrufe wurden laut, man forderte das Ende der Vorstellung.

Als jetzt in Frankfurt Bonds „Lear“ zum erstenmal auf ein deutsches Publikum stieß, gab es eine Szene, in der der greise königstreue Warrington unter den Augen der sich dabei sexuell erregenden oder kühl weiterstrickenden und maschenzählenden Lear-Töchter von einem Soldaten zuerst gefoltert wurde, dann von den Mädchen die Stricknadeln ins Ohr gebohrt bekam (eine Szene, deren Grausigkeit Bond dadurch steigert, daß das Opfer vorher schon seiner Zunge beraubt wurde, also schrecklich stumm leidet), da floß wieder Blut aus dem Mund des Gemarterten, wieder erhoben sich Zuschauer und verließen sitzeschlagend und laut meuternd den Saal. Während unter den Bleibenden manche etwas von „Vietnam“ oder dem „Jahr neununddreißig“ schrien, wurde von den schließlich Gehenden die Forderung laut, daß doch der Regisseur auf die Bühne solle. Hätten sie ihn gern gefoltert gesehen?

Es gab dann noch ein Zwischenspiel: Ein junger Mann forderte mitten in einer Szene nun die Diskussion der Vorfälle, die Aufführung drohte völlig zusammenzubrechen. Und erst, als der Lear-Darsteller, Traugott Buhre, dem jungen Mann Gehör für einen Satz verschafft hatte, dieser also seine „Ihr-seid-mir-schöne-Demokraten“-Verachtung losgeworden war, konnte es weitergehen.

Solche Szenen, die in Zürich wie die in Frankfurt, haben natürlich sowohl etwas mit Bond als auch mit spezifischen Publikumssituationen zu tun. Sprechen wir zunächst nur vom Publikum. In Zürich hatte sich damals ein konservativ aufgeschrecktes Publikum mit dem Ärgernis auch gleich „die ganze Richtung“ vom Hals schaffen wollen. Es wollte, wie es eine Dame formulierte, „ansprechendes Theater“. Zum Dialog über beispielsweise Bonds krude Visionen von dem blutigen Miteinander der Menschen war es nicht bereit.

In Frankfurt wardas Publikum mit dem „Lear“ zum erstenmal der neuen Intendanz Palitzsch konfrontiert. Nach dem weichen und schmerzlichen Niedergang der Erfurth-Intendanz herrscht auch hier, wie sich zeigte, eine tiefgreifende Verunsicherung, eine Publikumsspaltung, bei der die Dreiviertelmehrheit, die zurückblieb, geduldig auch noch dann, als Bonds Stück sich in uferlose Tiraden verlor, am Schluß Palitzsch und sein Team, Bond und sein Stück gutwillig abfeierte.