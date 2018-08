Der Schweizer Walter Rüegg ist Ordinarius für Soziologie an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät in Frankfurt. Er war Rektor der Frankfurter Universität und ist Gründungsmitglied des Bundes „Freiheit der Wissenschaft“.

Der magische Glaube an die persönlichkeitsbestimmende Macht der Namen ist alt und wirkt auch in der christlichen Tradition nach. Daß aber nicht nur ein Simon zum Petrus, ein Pacelli zum Pius werden kann, sondern selbst Institutionen wie Universitäten durch Personennamen eine geistige Neugeburt, eine Taufe oder Weihe erfahren oder symbolisch andeuten könnten, ist eine moderne Vorstellung und gehört weniger ins Gebiet der echten Magie als der Ideologien-und Mythenbildung.

Jedenfalls lassen sich die relativ seltenen Fälle, in denen Universitäten nicht nach ihrer Umgebung, ihrem Gründer oder ihren Funktionen benannt sind, sondern den Namen eines geistigen oder politischen Heros tragen, recht genau bestimmen: Das Bekenntnis zu solchen Persönlichkeiten dient dem neuen Selbstverständnis einer Institution, die durch ihre Geschichte, eine übermächtige Konkurrenz oder eine neue Aufgabe verunsichert ist.

Heroen-Universitäten finden sich vor allem in Ländern des Ostblocks, wobei bald der Typus der geistigen Neugeburt (Humboldt- statt Friedrich-Wilhelm-Universität Berlin), bald derjenige des Prestigenachholbedarfs (Comenius-Universität Bratislava gegenüber der alten Karls-Universität Prag) überwiegen. Hinzu kommt der dritte Typus neuer Aufgabenstellung, in Extremform repräsentiert durch die Lumumba-Universität Moskau für Studenten aus Entwicklungsländern, in gemilderter Form durch einige der nach 1968 in den meisten französischen Universitätsstädten geteilten Universitäten, die neben Fach- und Bezirksbezeichnungen historische Namen wie Descartes, Pasteur, Rabelais angenommen haben.

Von den über vierzig westdeutschen wissenschaftlichen Hochschulen haben es bisher nur drei für nötig erachtet, sich durch die namentliche Identifikation mit der Gestalt eines Geisteshelden symbolisch zu legimitieren. Gießen und Mainz, wiedergegründet und neu benannt kurz nach 1945 gehören dem Typus „Prestigenachholbedarf an, Frankfurt dem Typ „geistige Neugeburt“.

Erst 1932 nahm die Universität Frankfurt anläßlich von Goethes 100. Todestag dessen Namen an und legte damit in einer für die deutsche Universität kritischen Zeit ein Bekenntnis zur humanen und weltoffenen Gesinnung ihres geistigen Symbols ab. Aber bereits das materielle Symbol dieser Umbenennung, die neue Rektoratskette, die statt des Porträts Wilhelms II. nunmehr den Kopf Goethes präsentierte, durfte auf der Rückseite des Medaillons, welche an die wichtigsten Stifter erinnern sollte, nicht mehr den Juden Merton zeigen, und wenige Jahre später wurden im Namen der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität über ein Drittel ihrer Lehrer des Amts und größtenteils der Heimat, ja der Existenz beraubt

Einer Zeit, die sich zu Recht nicht mit Oberflächenbildern zufriedengibt, sondern die Hintergründe jeder gesellschaftlichen Erscheinung zu „reflektieren“ sich bemüht, sollte es deshalb weniger auf die einleuchtende Vorderseite als auf die vielleicht um so dunklere Kehrseite der Medaille ankommen. Die Kennzeichnung moderner Universitäten mit Personennamen ist ein ideologischer, bestenfalls neuromantischer, mit der Neueinführung von Talaren zu vergleichender Symbolakt, der die wirkliche Lage nicht klärt, sondern verschleiert. Er hat nichts zu tun mit den von Heine – genannten „einfachsten“ Symbolen der Malerei, die Harry Pross mit kühnem Analogieschluß in seinem Artikel „Symbol Heinrich Heine“ heranzieht,