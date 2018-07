Hamburg

In der Beruhigungszelle des hamburgischen Untersuchungsgefängnisses starb in der Nacht zum 23. September ein unbekannter Mann aus bislang ungeklärter Ursache. Er ist nicht der erste, der sich an diesem Ort so endgültig beruhigte. In den letzten sieben Jahren starben im Hamburger Untersuchungsgefängnis sechs Häftlinge einen seltsamen Tod, drei von ihnen in der Beruhigungszelle.

Den Anfang machte der Deutsch-Amerikaner Haase, der dort 1964 starb. Als ein reichliches Jahr später ans Licht kam, daß der Mann geprügelt, getreten und schließlich in der Beruhigungszelle bei einer Temperatur von 50 Grad zu Tode gebracht worden war, wurde der Fall Haase zum öffentlichen Skandal. Schuldige – Wachtmeister oder Mediziner – mußte es geben. Anfänglich wurden Namen genannt, aber die beiden mit dem Fall befaßten Untersuchungsausschüsse ergründeten nicht, wer letztlich den Tod des Häftlings verschuldet hatte. Mit Sicherheit war nur eine Nichtperson schuld: die Beruhigungszelle, genannt die Glocke. Ob und wie renitenten Gefangenen darin eingeheizt wurde, war nicht zu eruieren gewesen. Die Untersuchungsausschüsse empfahlen, Klimaanlage und Ausstattung zu modernisieren und künftig alle halbe Stunde nach dem Häftling zu sehen.

Die Justizbehörde kam den Empfehlungen nach. Die Modernisierung der Glocke kostete rund 200 000 Mark. Die Klimaanlage hat jetzt einen automatischen Temperaturschreiber, der Raum („Ich glaube, wir haben jetzt zwei solche Räume“, sagt Justizsenator Heinsen) ist nicht mehr glockenförmig und hat nun ein Fenster – aus Panzerglas. Aber im Gefängnisjargon heißt der gefürchtete Raum immer noch Glocke.

Der bislang letzte Todesfall spricht dafür, daß die Verbesserungen nur äußerlich sind.

Der Mann, der in der renovierten Glocke starb, war kein Untersuchungshäftling. Er saß in „Abschiebehaft“. Er war ein hier straffällig gewordenen Ausländer, der nach Verbüßung seiner Strafe – fünf Monate Freiheitsentzug wegen Betruges – Anfang August in sein Heimatland abgeschoben werden sollte. Zu praktizieren war das Abschieben nicht, weil die Nationalität des Mannes unbekannt war, unbekannt war auch, wen man überhaupt verurteilt hatte.

Er besaß einen israelischen Paß auf den Namen Louis Silversmith, geboren am 5. Januar 1948 im US-Staat Georgia. Silversmith sprach nur französisch. Vor Gericht blieb er dabei, dieser Louis Silversmith zu sein, obwohl er, wie sein Richter sich erinnert, kaum Ähnlichkeit mit dem Paßphoto hatte und außerdem größer war, als im Paß angegeben. Die erheblichen Zweifel an seiner Identität hinderten das Gericht nicht, ihn als Louis Silversmith zu verurteilen. Ihm genügte, daß der Mann geständig war.