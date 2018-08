Der Vorwurf des Bundeskanzlers, bei dem Fraktions- und Parteiwechsel einiger Bundestagsabgeordneter sei Korruption im Spiele gewesen, ist noch immer nicht aus der Welt geschafft. Nach einem Briefwechsel zwischen Brandt, Minister Ehmke und Bundestagspräsident von Hassel trafen sich Kanzler und der Parlamentspräsident am Sonntag zu einem ersten Gespräch. Dabei wurde der Kreis derjenigen Abgeordneten, auf die dieser Vorwurf zutreffen könnte, eingeengt; von Hassel hatte gebeten, die Nichtbetroffenen aus dem pauschalen Verdacht zu entlassen.

Am Montag erläuterte Brandt in einem Brief seine Behauptung. Korruption – ein Begriff mit großer Spannweite im politischen Bereich – beziehe sich nicht nur auf finanzielle Zuwendungen. Darunter falle auch das Angebot sicherer Mandate, die Erhaltung politischen Einflusses und die „Sicherung der persönlich-politischen Karriere“ von Abgeordneten, die andernfalls mit dem Ende ihrer Laufbahn hätten rechnen müssen.

Auch ein zweites Gespräch am Dienstag brachte keine Klärung; weitere Unterredungen sind allerdings nicht vorgesehen. Wie von Hassel hinterher mitteilte, habe der Kanzler weder gesagt, „wer wen mit welchen Mitteln zum Fraktionswechsel veranlaßt habe“ noch seine Anschuldigungen belegt oder zurückgenommen – eine Aussage, die Regierungssprecher Ahlers sofort als „unzutreffend“ und ungenau zurückwies.

Sprecher aller Parteien haben zu dem Korruptionsvorwurf Stellung genommen und dabei einen Vorgeschmack von der Härte des kommenden Wahlkampfes vermittelt. Der ungeklärte Fall droht auch das Wahlkampfabkommen scheitern zu lassen, dem alle vier Parteien im Prinzip zugestimmt haben. SPD und FDP nahmen schon in der vorigen Woche Anstoß an CDU-Anzeigen, die ihrer Meinung nach eklatant gegen das Fairneßgebot verstießen.

Zum Wochenende verabschiedeten alle Parteien ihre Wahlprogramme, die aber noch von den für diesen Monat eingerufenen Parteitagen endgültig gebilligt werden müssen. Nach dem Deutschlandtag der Jungen Union in Fulda verständigten sich die Führungsgremien von CDU und CSU am Montag in Berlin auf ein Programm. Es setzt Prioritäten im Bereich der Stabilität und will ein neues Superministerium für alle Belange der Umwelt und sozialen Kommunikation schaffen. Herbert Wehner erläuterte die Wahlplattform der SPD – im Mittelpunkt steht die „Qualität unseres Lebens“ – und FDP-Generalsekretär Flach stellte am Dienstag das Programm der Freien Demokraten vor. Die FDP hat in der vergangenen Woche mehrfach erklärt, daß sie im nächsten Bundestag wieder mit der SPD koalieren werde.