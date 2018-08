Inhalt Seite 1 — Abgetreten in der Stunde des Triumphes Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Niels Jörgen Jaagerup

Kopenhagen, im Oktober

Dänemark hat Sitz und Stimme in der erweiterten EWG gewonnen, aber einen Ministerpräsidenten verloren. Warum schied Jens Otto Krag auf der Hohe seines Triumphes aus dem Amt?

Eines ist klar: Sein Entschluß entsprang nicht einer Augenblickslaune. Krag hatte schon immer einen Sinn für Dramatik, aber er war nie ein Mann des raschen Impulses. Er wollte Schluß machen mit der Politik, und dies aus ganz persönlichen Gründen. Der Umstand, daß er eine Schönheit zur Frau hat, eine bekannte dänische Schauspielerin, und daß er so lange Jahre schon im Rampenlicht der Öffentlichkeit steht, hat unvermeidlicherweise das Gerücht genährt, diese persönlichen Gründe hätten mit seiner Ehe zu tun. Doch dies darf man getrost ausschließen. Die Sache liegt viel einfacher: Die Politik begann Jens Otto Krag zu langweilen.

Gewiß, er ist erst 58 Jahre alt. Aber er tummelt sich schon über 25 Jahre lang auf der politischen Bühne, und von Anfang an in prominenter Rolle. Mit 33 Jahren war er Handelsminister und Mitglied des Folketing geworden; er gehörte schon der Regierung an, die 1949 den Nordatlantikpakt unterzeichnete. Seit langem suchte er nach einem guten Abgang.

Die große EWG-Mehrheit bei der Volksabstimmung vom 2. Oktober bot Krag die Gelegenheit. Wäre die Abstimmung anders ausgegangen, wäre er im Amt geblieben. So aber konnte er sich in Anstand zurückziehen. Er bleibt noch Abgeordneter, aber nur bis zu den nächsten Wahlen. Eine politische Rolle will er nicht mehr spielen; deswegen hat er auch den Vorsitz der Sozialdemokratischen Partei abgegeben. Und er hat alle Spekulationen, daß er doch dänischer EWG-Kommissar in Brüssel werden könne, rundheraus dementiert: Von der EWG habe er vorderhand genug.

Krag will wirklich nicht mehr. Er ist noch bei bester Gesundheit und möchte das Leben etwas gemächlicher genießen als bisher. Lesen will er und schreiben; von seinen Memoiren liegt bisher nur der erste Band über Kindheit und Jugend vor. Er ist ein glänzender Schriftsteller und ein eifriger Maler. „Ich habe viele Hobbys“, versicherte er der Presse, nachdem er im Folketing seine Überraschung vom Stapel gelassen hatte. Er genoß die Sensation. Stundenlang war das Kopenhagener Telephonnetz überlastet.