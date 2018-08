Das Leben eines Strafvollzugsbeamten

Von Ben Witter

Wolfgang Zimmermann, siebenunddreißig Jahre alt, ist Oberverwalter im Strafvollzug. Er macht Dienst auf der Isolierstation der Strafvollzugsanstalt II in Hamburg-Fuhlsbüttel. In dieser Strafvollzugsanstalt gab es kürzlich wieder eine Gefangenenrevolte. Oberverwalter Zimmermann wurde mir für meinen Bericht über einen Aufsichtsbeamten von der Anstaltsleitung mit dem Hinweis empfohlen, daß er sich „richtig ausdrücken“ kann.

Ich wartete darauf, daß Wolfgang Zimmermann einmal mit der Hand über seinen Bürstenhaarschnitt fuhr, aber er ließ ihn in Ruhe. Er hatte sich nach einem Streit plötzlich von dem Beamtenfriseur die Haare so kurz schneiden lassen. Seine Frau wußte zuerst nicht, was sie dazu sagen sollte, und meinte schließlich: „Die langen Haare waren sowieso viel zu dünn und saßen nie richtig. Jetzt wirkt das Haar kräftiger.“ Er muß nun alle zwölf Tage zum Beamtenfriseur und 1,30 Mark zahlen, damit die Stoppeln nicht auswuchern. Wolfgang Zimmermann hat dunkles Haar.

Als er vor fast dreißig Jahren mit seiner Mutter in eine Zelle des Frauengefängnisses in Hamburg zog, hatte er einen Wuschelkopf. • Seine Mutter, eine ausgebildete Krankenschwester, trat damals in den Strafvollzug ein und wurde Aufseherin. Mit der Zelle für sich und ihren Sohn mußte sie sich abfinden, weil die Behörde ihr damals, 1944, keine Wohnung zur Verfügung stellen konnte.

Wie einen Gefangenen schloß man Wolfgang Zimmermann, wenn er die Zelle verließ, jedesmal vor und zurück, sogar wenn er auf die Toilette ging. Und wenn Verwandte zu Besuch kamen, traf man sich vor dem Tor. Zu seinen Klassenkameraden fehlte Wolfgang Zimmermann der Kontakt. Er verriet ihnen nicht, daß er in einer Gefängniszelle wohnte. Und seine Mutter erklärte ihm nichts. Wolfgang Zimmermann wußte genau, wo die Guillotine stand. Dann sagte seine Mutter einmal, ein junges Mädchen habe ein Feldpostpäckchen gestohlen und sei dafür hingerichtet worden, in Handfesseln wurde sie zur Guillotine geführt, und das sei so schrecklich gewesen. „Ich spielte mit Kindern, deren Väter im Strafvollzug arbeiteten, und wartete auf meinen Vater, der in Kriegsgefangenschaft war.“

Wer redet mit den Gefangenen?