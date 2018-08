Wiesbadens Rhein-Main-Halle wurde in der vergangenen Woche zur Klagemauer. Die Europäische Physikalische Gesellschaft EPS – Dachverband von 27 nationalen Physiker-Organisationen – hatte ihre den „Trends in Physics“ gewidmete Konferenz um zwei Abendveranstaltungen zum Thema „Physik und Gesellschaft“ erweitert, einer Diskussion und einem Vortrag von EPS-Präsident Hendrik Casimir, Chef der Philips-Laboratorien in Eindhoven.

Vorarbeiten waren von einem Physiker-Komitee geleistet worden, dessen Mitglieder seit zwei Jahren den verzweigten Beziehungen zwischen ihrer Wissenschaft und der Gesellschaft nachgespürt haben. Ihr Resultat – unlängst in einem knappen Bericht veröffentlicht und Grundlage der Wiesbadener Diskussion – ist düster ausgefallen: Physik und andere Wissenschaften erfreuen sich nicht länger der uneingeschränkten Anerkennung und finanziellen Förderung, die noch vor wenigen Jahren das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit ausmachten. Bewunderung weicht zunehmend der Kritik und – so fürchten die Physiker – ein Gefühl des Unbehagens könnte die Geldquelle verstopfen.

In der Tat sehen sich die Naturwissenschaftler ungewohnten Angriffen ausgesetzt, die zudem noch in einer Art Zangenbewegung vorangetrieben werden. Konservativen Industriebossen erscheint aufwendige Grundlagenforschung mitunter als nutzlose Spielerei, die nichts zum ökonomischen Wachstum beiträgt, sondern der Befriedigung privater Neugier durch öffentliche Mittel nahekommt. Und linke Gruppen, denen es vornehmlich um die Veränderung der Gesellschaft geht, ergänzen diese Kritik am l’art pour l’art dadurch, daß sie die Naturwissenschaften für alle Übel von der Umweltverschmutzung bis zur Waffentechnik haftbar machen wollen. Amerikanische Physiker haben diesen Schwund an Wertschätzung bereits zu spüren bekommen: In einem tausendseitigen Konvolut, dem von der US-Akademie der Wissenschaften veröffentlichten Bericht „Status of Physics“, diagnostizieren sie ihre Disziplin zwar als noch gesund und leistungsfähig, befürchten aber ernsthafte Schwierigkeiten, hervorgerufen durch Mangel an Geld. Immerhin waren die für physikalische Grundlagenforschung bewilligten Mittel in den letzten Jahren rückläufig. Europas Physiker fürchten offenbar, daß sie über kurz oder lang ein ähnliches Schicksal ereilt, das EPS-Komitee hat jedoch auch einen hoffnungsvollen Aspekt ausfindig gemacht: Auch der kritischsten Öffentlichkeit kann nicht verborgen bleiben, daß die gegenwärtig die Menschheit bedrängenden Probleme keinesfalls ohne oder gar gegen die Wissenschaften, sondern allenfalls durch die intelligente Anwendung wissenschaftlicher Methoden und Erkenntnisse gelöst werden können.

Freilich soll nach den Empfehlungen des Komitees keineswegs alles beim alten bleiben. Die Physiker mögen nicht länger den Sündenbock dafür spielen, daß die technische Realisation ihrer Entdeckungen oft zu höchst zweischneidigen Anwendungen führt. Zwar wollen sie sich nicht um Teilhabe an der Verantwortung herumdrücken, sie erwarten jedoch, daß die Gesellschaft die Physiker nicht allein läßt, sondern die Verantwortung für die weise Handhabung und Kontrolle wissenschaftlicher Neuerungen akzeptiert.

Indes muß der Boden dafür erst noch bereitet werden. Für breite Teile der Öffentlichkeit und auch für die politischen Entscheidungsgremien ist Naturwissenschaft noch immer weitgehend unbekanntes Land. Daher will die Europäische Physikalische Gesellschaft die Wissenschaftspublizistik stimulieren, vielleicht sogar durch Gründung einer eigenen Zeitschrift, die nicht nur die Notwendigkeit der Wissenschaften zur Lösung der anstehenden sozialen Probleme unterstreichen soll, sondern auch drohende Gefahren durch mißbräuchliche Zweckentfremdung wissenschaftlicher Erkenntnisse ausführlich diskutieren könnte.

Zudem will die EPS durch diese Publikation den Gemeinsinn ihrer Mitglieder fördern und ihr Gespür für soziale Verantwortung entwickeln. Nicht der Mehrung von Waffen und Wirtschaft, sondern der Verbesserung der Lebensqualitäten sollen zukünftig die anwendungsträchtigen Gebiete der Physik dienstbar gemacht werden.

Schließlich hoffen die Physiker, daß einer derart geläuterten Forschergemeinde konzediert wird, den Geheimnissen der Natur auch aus rein wissenschaftlicher Neugier nachspüren zu können. Zweckfreie Grundlagenforschung, deren Aufgabenstellung lediglich aus dem Fortschritt der Wissenschaft erwächst und sich nicht einem praktischen Ziel unterordnen läßt, hat trotz ihrer Esoterik bislang die Basis für die Entwicklung der Technik dargestellt. Und eine übereifrige Verschiebung der Forschungsprioritäten, die Grundlagenforschung allenfalls noch als Sparprogramm zulassen würde, müßte die Physik alsbald jener Leistungsfähigkeit berauben, die zur Lösung der gegenwärtigen Krisen so dringend benötigt wird.

