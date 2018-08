Köln

Klassizistische Säulen, Marmortreppen, Wandelhallen, hohe Türen. An einer der Türen steht: „Pädagogisches Institut – Sprachlabor“. Dahinter: ein großer Saal, Teppichboden, Schallwände, Doppelfenster, Isolierdecken und – sonst nichts. Kein Tisch, kein Stuhl, kein Sprachstudio „Filmsaal“ – eine andere Tür. Dahinter: Leere. Zwischen den Sälen liegen Büros: Kisten und Kartons voller Akten, Koffer voller Bücher, Papier auf dem Fensterbrett, auf dem Fußboden. Ein paar Stühle, ein paar Tische – sonst kein Mobilar. „Das PI wird ausgehungert!“ heißt es.

Das PI – das Pädagogische Institut – ist eine Institution der Stadt Köln. Es wurde 1952 gegründet und entwickelte sich in den letzten Jahren zu einem Modell für die gesamte nach-universitäre Aus- und Fortbildung der Lehrer. Ein Modell, das in der Bundesrepublik nahezu einmalig ist. Einmalig sind die Chancen für Lehrer und Referendare, ihre Erfahrungen über die verschiedenen Schulformen hinweg auszutauschen und so eine künftige integrierte Lehrerbildung vorzubereiten, die nicht nach Schulformen, sondern nach Schulstufen gegliedert sein wird. Beispielhaft sind die Möglichkeiten für Lehrer, die neuesten Methoden und Techniken der Pädagogik kennenzulernen, sich mit neuen Unterrichtsmaterialien, mit Sprachlabors und audio-visuellen Hilfsmitteln zu befassen, Curriculum-Forschung zu betreiben.

Die Stadt Köln gibt für ihre recht mittelmäßigen Städtischen Bühnen jährlich rund 26 Millionen Mark Zuschuß. Die Bebauung der Domumgebung – auch kein Glanzstück neuzeitlicher Architektur – hat insgesamt rund 291 Millionen Mark gekostet. Das PI benötigt pro Jahr knapp eine halbe Million – und das war der Stadt zu viel. Im August 1972 sperrte sie die Gelder und stellte dem Land Nordrhein-Westfalen ein Ultimatum: Entweder das Land übernimmt das Pädagogische Institut oder das Institut wird geschlossen. So einfach geht das, dachten die Ratsherren.

Die Stadt Köln freilich sieht sich einer unerwarteten Protestwelle gegenüber: Nicht nur Pädagogik-Studenten, Lehrer und Professoren – auch Stadträte aus anderen Städten, Eltern und Verbände regten sich. Wunderte sich ein Stadtrat: „Soviel Protest hätte es nicht mal bei einer Steuererhöhung gegeben!“

Die Stadt sprach fortan nicht mehr von einer Schließung. Das Pädagogische Institut bekam, wie vorgesehen, ein neues Domizil. Es zog in die leerstehende alte Kölner Universität um – zusammen mit dem neuen Gesamtseminar für die Lehrerbildung, mit dem Schulpsychologischen Dienst und der Stadtbildstelle.

Aber: Geldmittel bekam das Pädagogische Institut nicht mehr. Man schließt es zwar nicht – aber man „hungert es aus“. Freiwerdende Stellen werden nicht neu besetzt. Und daß Stellen frei werden, kann niemand wundern. Der erste Erfolg: In einem Sprachlabor, in den nur schalldichte Wände, Isolierdecken und Doppelfenster an ein Sprachlabor erinnern, kann niemand arbeiten. Hilmar S. Ankerstein, der langjährige Direktor des PI, der entscheidende Impulse für das Kölner Modell gab, wird das Institut verlassen.

Von Bildung und technisch-wissenschaftlichem Fortschritt reden – das können heute alle Politiker, in Kommunen und Ländern ebenso wie im Bund. Daß sie nur selten sinnvoll planen und noch seltener sinnvolle Pläne realisieren, das ist schlimm. Daß sie aber erfolgreiche, bewährte Modelle auf dem Bildungs- und Fortbildungssektor zerstören, das ist schon skandalös. Da kann man sich mit den zerrütteten Finanzen allein nicht herausreden. Vor wenigen Wochen wurde in Düsseldorf ein Pädagogisches Institut gegründet. Großes Vorbild: Das Pädagogische Institut Köln, das, wenn Stadt oder Land nicht doch noch ein Einsehen haben, in seinem zwanzigsten Lebensjahr sterben wird. Mario Montag