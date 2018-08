Inhalt Seite 1 — Mafia, Markt und Messe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gottfried Sello

Klaus Staeck, engagierter Grafiker und Rechtsanwalt, der gerade seinen Prozeß wegen seiner CDU-Plakate verloren hat, weil sie arglose Gemüter für offizielle Wahlplakate der CDU hätten halten können, hat den Kölner Progressiven eine Photomontage gewidmet "Zur Erinnerung an die Jahreshauptversammlung des Vereins progressiver deutscher Kunsthändler e. V." Amerikanische Gangster mit Weibern und Kindern, vermutlich ein Familientreffen der Mafia, ein Schnappschuß aus den zwanziger Jahren, im Hintergrund der Kölner Dom. Die Progressiven werden keinen Prozeß gegen den Künstler anstrengen, die satirische Absicht liegt offen, niemand wird die Herren Stünke, Zwirner und Kollegen mit amerikanischen Ganoven verwechseln können. Das Staeck-Blatt hängt natürlich nicht in Köln, auf dem Kölner Kunstmarkt, dem kkm, sondern in Düsseldorf, auf der IKI, dem Internationalen Markt für aktuelle Kunst 1972.

Düsseldorf gegen Köln, IKI gegen kkm, das war das große Ereignis der letzten Woche, das die Kunstwelt in Atem hielt, ein spannender Kampf, bei dem die Düsseldorfer klar in Führung gingen.

Der Kölner Kunstmarkt stand von Anfang an, seit seiner Gründung im Jahr 1967, im Zeichen einer Exklusivität, die nur den Mitgliedern des Vereins progressiver deutscher Kunsthändler und geladenen Gästen die Teilnahme erlaubte. Man wollte unter sich bleiben, man ließ die Abgewiesenen ruhig meutern und protestieren, und der enorme geschäftliche Erfolg – eine Million Umsatz im ersten Jahr gegen fünf Millionen 1971, in diesem Jahr wurde nach Schätzungen des Vorsitzenden Hein Stünke etwa das gleiche Ergebnis erreicht – hat die progressiven Handler in dieser Haltung bestärkt. Auch der Protest der Künstler, die vor zwei Jahren unter Führung von Josef Beuys vor der Kölner Kunsthalle gegen den geschlossenen Markt und das progressive Monopol demonstrierten, haben sie nicht beeindruckt. Dann hat sich, ebenfalls 1970, ein "Verein Internationale Kunst- und Informationsmesse" etabliert und mit der IKI ein Gegenmodell zum Kölner Kunstmarkt entwickelt. Das Debüt allerdings im vergangenen Jahr, wo die IKI sich neben der Kölner Kunsthalle in der Volkshochschule einquartiert hatte, war nicht sonderlich erfolgreich. Jetzt ist der Verein nach Düsseldorf umgezogen, in den neuen Messehallen gibt es keine räumlichen Probleme. "Wir gingen von dem Gedanken aus, daß jedem, der an der Vermittlung aktueller Kunst in irgendeiner Form beteiligt ist, die Möglichkeit zur Präsentation geboten werden muß", ein demokratisches Marktmodell also, wie die Initiatoren Kümmel, Siebrasse, Rywelski betonen. Demokratisch im Gegensatz zur elitären Struktur des Kölner Kunstmarkts. So demokratisch wie jede Industriemesse, wo jede Firma teilnehmen kann, die ihre Standmiete bezahlt.

Warum man in Düsseldorf mit dem Begriff der Aktualität laboriert, ist schwer einzusehen. Aktuell bedeutet hier ungefähr das gleiche wie auf dem Kölner. Kunstmarkt die Progressivität, nämlich gar nichts, und ich frage mich, nachdem ich mir diesen sogenannten Markt für aktuelle Kunst in Düsseldorf angesehen habe, ob man nicht endlich die Aktualität aus dem Wortschatz der Kunstvermittlung und Kunstbetrachtung eliminieren sollte. Seitdem Zigaretten und Kosmetika als aktuell angepriesen werden, ist der Begriff ohnehin einigermaßen suspekt geworden. Wenn man ihn aber für die künstlerische Produktion verwenden will, dann muß man ihn auf das jeweils Neueste, nicht auf Nolde und Munch, aber auch schon nicht mehr auf Rauschenberg und Vasarely ausdehnen, die alle sowohl in Köln wie in Düsseldorf offeriert werden.

Darin liegt ein prinzipieller Unterschied zwischen einer Buch- und einer Kunstmesse. Auf der Buchmesse werden die Neuerscheinungen des Jahres präsentiert. Kunstmärkte dagegen, ob sie in Köln oder in Düsseldorf stattfinden, ob sie sich aktuell oder progressiv nennen, sind retrospektiv eingestellt, sie versuchen eine möglichst komplette Übersicht der Kunst des 20. Jahrhunderts.

Und gerade diese generelle Übersicht wird auf der IKI in Düsseldorf umfassend und in einer Qualität geboten, mit der der Kölner Verein der Progressiven in seiner selbstgefälligen Arroganz niemals gerechnet hatte. Unter den 187 Teilnehmern an der Düsseldorfer Premiere traf man neben vielen couragierten Kleinstbetrieben eine ganze Reihe von international renommierten Unternehmen.