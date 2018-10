Als sie auf das Podium treten, beinahe in Gänsemarsch-Formation, scheinen sie zum Pokern herauszukommen: Nichts in ihren Gesichtern verrät eine Empfindung, ein Engagement. Sie suchen nicht ihr Publikum, erforschen nicht den Raum und die Bedingungen, die er ihnen auferlegen könnte. Ihre Instrumente sind längst exakt gestimmt, der Initial-Ritus um die Oboe entfällt und der sich langsam um den Kammerton rankende Klangbrei.

Aber dann der erste Einsatz. Da sind – Ouvertüre zu „Ruslan und Ludmilla“ von Michael Glinka – sieben Fortissimo-Akkorde zu spielen, eine Streicher-Girlande, die Oktave schnellstens hinauf und wieder hinunter, die ganze Folge dreimal und dann ein Thema, in dem melodisch-rhythmische Strukturen sich mit solchen Tongirlanden abwechseln. Wer noch ein bißchen abgelenkt war, ist vom ersten Akkordblock laut und unsanft, aber bestimmt zur Aufmerksamkeit gezwungen, muß sich faszinieren lassen von einem Ensemble, in dem höchste Perfektion offensichtlich mühelos diese Partitur bewältigt, die scheinbar nur Reißerisches, fassadenhaft Brillantes, ein in der Luft zerplatzendes Feuerwerk beinhaltet, die aber zum Prüfstein werden kann für den technischen Stand eines Orchesters.

Und da ist denn festzustellen, mit welcher Präzision, vor allem aber mit wieviel Impetus die Geiger den Bogen ansetzen, auch in schnellsten Figuren homogen bleiben, die Bogenspitzen wie bei der Parade führen; da sind Akkorde wie mit dem Messer geschnitten, erschreckend perfekt und makellos; da jagt ein Solo der Cellogruppe einem einen Schauder über den Rücken, selbst die Platitüde einer solchen Cantilene ist plötzlich aufgewertet, weil da zehn Instrumente (oder waren es gar noch mehr) so unwahrscheinlich klar und sauber und lebendig und spontan und voller Engagement klingen: die Galaschau eines auf Hochleistung entwickelten Apparates, die Dressurprüfung eines Superathleten, die phänomenale Selbstverständlichkeit des kaum mehr für möglich Gehaltenen.

In der Hand hat das alles – und zwar seit sage und schreibe vierunddreißig Jahren – Jewgenij Mrawinski, ein außerordentlich kontrolliert auftretender Dirigent, sparsamste, aber äußerst präzise und unmißverständliche Zeichen, kaum eine den emotionalen Gehalt einer Linie andeutende Geste, fast nie eine Bewegung des ganzen Körpers, eher kapellmeisterliche Zucht als interpretatorische Nuancierung, ganz selten einmal ein Lächeln zu den Violinen herüber, hin und wieder ein ruckhaftes Zeichen des Kopfes zu einem Bläser hinüber – Ökonomie der Mittel.

Aber die eigentliche Arbeit ist ja längst in den Proben geleistet, hier wird nur noch Vorhandenes abgerufen und lebendig gemacht, wird noch einmal der Hochglanz poliert, das Wesentliche ist wohlfundiert und fester Besitz.

Vor allem russische Spätromantik haben die Leningrader mitgebracht, wer ihnen nicht nachreist, bekommt ein bißchen den – wie zahlreiche Plattenaufnahmen dieses Orchesters beweisen – falschen Eindruck, als seien sie auf Tschaikowskij und Schostakowitsch programmiert. Aber ein wenig von dem, was wir hierzulande für „typisch russisch“ halten, die spezifischen Farben, die in bestimmten Melodie-Strukturen sich offenbarenden Charaktere, „Seele“ sagt man wohl, Melancholie und Düsternis hier und die Heiterkeit tänzerischer Folklore dort, werden verständlicher aus der Art, wie sie hier vorgetragen, angerichtet werden. Da macht eine kleine Figur in der Klarinette die Empfindung deutlich, aus der heraus sie komponiert wurde, da kann ein Horn plötzlich seine Solo-Melodie mit ungeheurem Vibrato spielen, ohne daß es kitschig klingt, und eine Trompete ein Fanfarensignal blasen, ohne daß dabei an Preußens Gloria erinnert wird.

Die Musiker aus dem Mutterland des Sozialismus wissen sich der Vorteile der Marktwirtschaft längst zu bedienen, sie kennen ihren Wert – oder war es nur der Kaufmannsinstinkt des Hamburger Konzertagenten, der für einen Platz in der zweiten Reihe der Musikhalle 65, in Worten: fünfundsechzig Mark verlangte? Wenn das sozusagen am Grünen Holze geschieht...

