Deutschlands Bauern werden auch in diesem Wahlkampf eifrig umworben. „Mißverständnisse mit der CDU sind bereinigt“ meldete der Deutsche Bauernverband, nachdem der CDU-Abgeordnete Ernst Müller-Hermann und Kanzlerkandidat Rainer Barzel mißverständliche Äußerungen geraderücken ließen.

Müller-Hermann hatte unlängst recht eindeutig auch für die deutsche Landwirtschaft mehr soziale Marktwirtschaft gefordert. Er ist ein Exponent der Richtung in der Union, die unter aktiver Preispolitik einen stärkeren Wettbewerb mit Hilfe billiger Agrareinfuhren aus Drittländern versteht. Der Bauernverband redet eher einer Agrarpreispolitik nach dem Motto „Preiserhöhungen statt Preissenkungen“ das Wort. Kanzlerkandidat Barzel hatte ähnlich wie Müller-Hermann in einem Interview erklärt, die Preisentwicklung bei Nahrungsmitteln könne durch erhöhte Einfuhren in die Bundesrepublik positiv – das heißt im Sinne einer Preisdämpfung – beeinflußt werden.

Der Deutsche Bauernverband reagierte prompt ungeschickte Barzel noch zum CDU-Parteitag ein Protest-Feinschreiben mit der Bitte um Aufklärung. Reichlich geschockt darüber, daß die Bauern mit ihren Attacken auch vor der Union nicht haltmachen, ließ Barzel sofort „mögliche entstandene Mißverständnisse ausräumen Die Klärung übermittelte der potentielle CDU-Agrarminister Karl Bewerunge, der dem

Bauernverbandspräsidenten Freiherr Heereman ausrichten ließ: „Die Politik der Bundesregierung hat den Bauern in den vergangenen Jahren erhebliche Preissenkungen bei der Agrarproduktion gebracht... Die CDU/CSU wird im Rahmen ihrer Stabilitätspolitik gegen zu hohe Verbraucherpreise kämpfen. Sie wird aber ebenso, um den berechtigten Anliegen der deutschen Landwirtschaft Genüge zu tun, eine aktive Preispolitik in der EWG verwirklichen.“

Bewerunge bat Heereman überdies: „Ich darf Sie daher bitten, mit uns gemeinsam bemüht zu sein, darauf hinzuwirken, daß die von ihnen erwähnte Interviewpassage tatsächlich nur ein Mißverständnis ist und bleibt.“

Bildungsminister Klaus von Dohnanyi empfahl sich auf dem SPD-Parteitag in Dortmund vor Journalisten als Politiker der Stärke. Dohnanyi: „Ich bin der härteste Durchsetzer in der Bildungspolitik.“ Zwei der wichtigsten Bildungsvorhaben des Ministers sind freilich mangels Finanzmasse vorläufig gescheitert: das Hochschulrahmengesetz und der Bildungsgesamtplan. Der hohe Anspruch Dohnanyis entlockte einem Parteidelegierten die ironische Bemerkung: „Er ist der härteste Durchsitzer.“

Der Streit zwischen dem potentiellen Arbeitsminister, der CDU, Hans Katzer, und dem Kölner Kreisverband der Gewerkschaft öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV) schreit weiter. Der Kreis verband Köln hat ein Ausschlußverfahren gegen Katzer beschlossen, Weil er es abgelehnt haben soll, die erhöhten ÖTV-Beiträge zu bezahlen, solange die Gewerkschaft die SPD einseitig unterstütze. Katzer selbst hat inzwischen diese Äußerung dementiert und erklärt, er habe dies nicht gesagt.