Qualität für neues Ansehen

Von Heinz Josef Herbort

Am Anfang standen zwei Ideen. Die eine kam von den Idealisten: Wir müssen retten, was uns geblieben ist. Als nach dem Zweiten Weltkrieg die Musikwissenschaft, die in den frühen dreißiger Jahren ihre Liebe zur Barockmusik entdeckte und seitdem versuchte, diese der Unterhaltung dienende Kunstmusik zur Grundlage einer neuen Hausmusik zu machen, die dafür eine Menge Partituren ausgrub und rekonstruierte, die allerdings auch einen schrecklich sterilen Purismus förderte – als diese Musikwissenschaft 1945 Bestandsaufnahme machte, mußte sie konstatieren, daß von ihren historischen Denkmälern nur wenig geblieben war.

Damals machte der Hamburger Physiker Erich Thienhaus der Deutschen Grammophon Gesellschaft den Vorschlag, das Verbliebene und weiterhin Bedrohte wenigstens akustisch zu retten und, zum Beispiel, den Klang der historischen Barockorgeln auf Schallplatten festzuhalten.

Bereits im folgenden Jahr war die Musikwissenschaft wieder euphorisch und erweiterte den Vorschlag ins Riesenhafte: Der Hannoveraner Dozent und Dramaturg Fred Hamel legte den Plan für ein „Forschungsinstitut für angewandte Musikwissenschaft“ vor, in dem einerseits die theoretischen Grundlagen für eine stilistisch einwandfreie und werkgetreue Interpretation der historischen Musik erarbeitet, andererseits die praktischen akustischen Hilfsmittel für die Forschung, nämlich die Klangbeispiele erstellt und auf Schallplatten festgehalten werden sollten. –

Im Herbst 1947 wurde aus den hochfliegenden Plänen eine erste kleine Realität: Helmut Walcha spielte auf der kleinen Orgel zu St. Jakobi in Lübeck Werke von Johann Sebastian Bach ein; die danach gepreßten Schallplatten, 78 Umdrehungen pro Minute, trugen ein silbergraues Etikett und den Markentitel „Archiv Produktion“; auf den Beilageblättern zeichneten zwei Namen verantwortlich, der eine für die künstlerische, der andere für die technische Qualität, und das hat sich bis heute nicht geändert.

Die andere Idee stammt von den Kaufleuten und Marketing-Strategen: Wir müssen wieder wer werden. Als nach 1945 die Deutsche. Grammophon Gesellschaft die Reste des deutschen Musiklebens überblickte, mußte sie feststellen, daß da mit eigenen Orchestern, eigenen Opernhäusern, eigenen Stars nicht viel Staat zu machen, daß mit diesen Rudimenten nichts zu pressen war, was Aufsehen erregen und – noch wichtiger für ein deutsches Unternehmen – neues Ansehen verschaffen könnte.