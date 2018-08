Die hier seit einiger Zeit praktizierte Art der Betrachtung verschiedener kontroverser Fragen führt zu (gelegentlich als Beschimpfung oder Hohn sich tarnenden) heftigen Widersprüchen immer dann, wenn Leser sich persönlich sehr unmittelbar betroffen fühlen. Das war der Fall bei „Schwangerschaftsabbruch“, „Haltegurte“ und „Kirchenaustritt“. Das ehrlichste Argument des Widerspruchs lautet: Vernunftgründe reichen bei dieser Frage nicht aus. Was spricht für, was gegen solche Vernunftgründe?

CONTRA:

1. Mit unserer Vernunft ist es so weit nicht her. Was vermag sie gegen die Liebe, gegen die Leidenschaft, gegen den Schmerz, gegen den Tod?

2. Auch die Profis der Vernunft, die Philosophen, haben sich in dreitausendjähriger Arbeit nicht darüber verständigen können, was „vernünftig“ ist.

3. Emotionen sind oft genug stärker als Vernunft.

4. ökonomische Interessen sind so stark, daß die Lehre, wonach diese ökonomischen Interessen auch die Vernunft am Gängelbande führen, immer neue Anhänger gerade unter den Intelligentesten gewinnt.

5. Wie immer diese Welt geordnet sein mag: Vielleicht ist sie sogar die beste aller möglichen Welten – aber vernünftig ist sie (trotz jenem viel zitierten und interpretierten Hegel-Wort, wonach alles, was ist, auch vernünftig sei) nicht.