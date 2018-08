Inhalt Seite 1 — Drei Winter Frist Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Bundesrat soll am 27. Oktober einer Verordnung zustimmen, die die Verwendung von Spikesreifen einheitlich regelt. Wegen der erheblichen Straßenschäden möchte das Bundesverkehrsministerium solche Reifen überhaupt abschaffen.

Die Spikesverordnung bringt für den Laien materiell nichts Neues. Was ist ihr Zweck?

Belke: Sie bringt – anschließend an die bisherige Ausnahmeverordnung für den Kraftfahrzeughalter – eine klare Aussage, wie lange er noch mit Spikesreifen fahren kann, nämlich bis nach dem Winter 1975. Bisher haben wir uns mit Ausnahmeverordnungen geholfen. Nun sagen wir: In Erkenntnis der großen Mängel, die der Spikesreifen hat, lassen wir auch im Interesse des Halters, der sich die Reifen gekauft hat, diese Reifen befristet noch zu – begrenzt unter Abwägung aller Vor- und Nachteile bis 1975.

Lohnt es sich für den Autofahrer, für die nächsten drei Winter noch einen Satz Spikesreifen zu kaufen?

Belke: Ich habe erhebliche Zweifel über die Vorteile des Spikesreifen. Daß wir mit dem Spikesreifen, so wie er in den sechziger Jahren entwickelt worden ist, nicht mehr leben können, ist nicht mehr strittig. Denn ich halte es für ungerechtfertigt, für die geringen vermeintlichen Vorteile die Straßenschäden für alle Fahrer das ganze Jahr hindurch in Kauf zu nehmen.

Erstmalig werden jetzt Zahlen genannt. Es heißt: 462 Millionen Mark Straßenschäden im letzten Winter, Läßt sich das denn so genau feststellen?

Belke: Als Kraftfahrzeugtechniker antworte ich nur mit gewissen Vorbehalten, denn das ist Sache der Straßenbauer. Aber der Nachweis der 462 Millionen ist von Fachleuten erbracht worden.