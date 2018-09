Inhalt Seite 1 — Finnlands schwere Stunde Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Sepp Binder

Reichsaußenminister Constantin von Neurath belehrte schon 1937 den finnischen Botschafter in Berlin: „Finnland hat mit den beiden Faktoren Rußland und Deutschland zu rechnen. Welcher der beiden Faktoren für die finnische Unabhängigkeit bedrohlicher ist, brauche ich kaum auszuführen.“

Doch die Finnen wußten nicht, wen sie damals stärker fürchten sollten: den sowjetischen Schutz oder die deutsche Aggression; „Die finnische Politik der dreißiger Jahre“, so erinnert sich der heutige finnische UN-Botschafter Jakobson, „hüte als Basis die nicht ausgesprochene Prämisse dauernder Gegnerschaft zwischen Deutschland und der Sowjetunion.“ Politik, vor allem Neutralitätspolitik aber läßt sich nicht auf ewig auf den Streit anderer gründen. Die Prämisse verfiel denn auch im August 1939, als im geheimen Ergänzungsprotokoll zum deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt die baltischen Staaten und Finnland zur Interessensphäre der Sowjetunion erklärt worden waren.

Schon kurze Zeit nach dem deutsch-sowjetischen Feldzug gegen Polen, Ende September 1939, zwang Moskau Estland, Lettland und Litauen zum Abschluß von Beistandspakten, die der Roten Armee Zugang zu all jenen Stützpunkten südlich des Finnischen Meerbusens verschaffte, die den Russen im Ersten Weltkrieg verlorengegangen waren.

Am selben Tag, als der lettische Außenminister für sein Land den Eintritt in die sowjetische Sphäre durch seine Unterschrift besiegelte, rief der sowjetische Regierungschef Molotow den finnischen Botschafter in Moskau zu sich und übergab ihm eine Einladung an den Ministerpräsidenten in Helsinki zu „konkreten politischen Verhandlungen“. Das war am 5. Oktober 1939, und es war keine Bitte, sondern ein ultimativer Befehl.

An diesem Tag begann die Moskauer Mission von Juho Kusti Paasikivi. Seine Erinnerungen daran erschienen jetzt in der zweiten Auflage:

Juho Kusti Paasikivi: „Am Rande einer Supermacht“; Holsten Verlag; Hamburg 1972; 443 S.; 23,– DM.