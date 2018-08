Nur in Barcelona, im „Museo Picasso“, kann man den jungen Picasso studieren. Fast tausend Bilder, Zeichnungen, Aquarelle und Dutzende von Heften und Skizzenbüchern, alles, was Picasso in der Wohnung seiner Eltern zurückließ, als er 1904 nach Paris ging, hat er 1970 dem Museum in Barcelona geschenkt. Dieses wundervolle und chaotische Material wurde inzwischen gesichtet, chronologisch geordnet, soveit das überhaupt möglich ist, katalogisiert und von dem Kunstkritiker Juan-Eduardo Cirlot veröffentlicht: „Pablo Picasso – Das Jugendwerk eines Genies“; (Verlag M. DuMont Schauberg, Köln; 971 farb, und Schwarzweiß-Abb., 88 S., 98,– DM),

Es ist ein grandioses Buch, unvergleichlich in der gesamten Kunst-Literatur: Noch nie sind die Anfänge eines Künstlers so umfassend dokumentiert worden. Das reicht von den Zeichnungen des Zehnjährigen bis zum Ende der Blasen Periode. Es gibt wilde Kritzeleien und virtuos ausgearbeitete Meisterwerke wie die „Erstkommunion“ und „Wissenschaft und Nächstenliebe“, es gibt akademische Studien und spontane Einfälle, die nebeneinander und übereinander auf dem gleichen Blatt notiert werden. Nur das, was man unter Kinderzeichnungen versteht, unbeholfene, ungeschickte, naive Blätter, das hat Picasso nie produziert. Dieses Frühwerk bringt unsere Vorstellungen von Entwicklung, Ausbildung, Fortschritt gründlich durcheinander. Die Stierkampfzeichnung aus dem Jahr 1896 ist nicht weniger brillant als die Blätter aus der späten „Tauromacquia“. Daß auch schon der junge Picasso sich zur gleichen Zeit in den verschiedensten Richtungen betätigt, macht den Versuch einigermaßen illusorisch, das Frühwerk als eine Abfolge von Stilperioden zu interpretieren. Dieses neueste Picasso-Buch ist gerade deshalb so faszinierend, weil es das flexible Grundmuster für das Gesamtwerk erkennen läßt. Gottfried Sello