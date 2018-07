Inhalt Seite 1 — Schmeichelei als Kritik Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Theodor Eschenburg

Die „goldenen zwanziger Jahre“ warenauch die große Zeit des deutsche! Journalismus.Zu den bedeutendsten Journalisten gehörte Paul Scheffer – von 1921 bis 1929 Moskauer Korrespondent des Berliner Tageblatts, dann bis 1934 ihr Korrespondent in Washington und von 1934 bis 1937 ihr Chefredakteur. Das Berliner Tageblatt, eine Zeitung von Weltruf, sollte nicht an die nationalsozialistische Propaganda gebunden sein, doch wurde dieser Ausnahmezustand von Propagandaminister Goebbels auf die Dauer nicht geduldet. Von 1937 bis zu seinem Tod 1959 hielt sich Scheffer wieder in Amerika auf. Jetzt ist eine Auswahl seiner Aufsätze aus der Moskauer Zeit erschienen:

Paul Scheffer: „Augenzeuge im Staate Lenins. Ein Korrespondent berichtet aus Moskau, 1921–1930“; Piper Verlag, München 1972; 450 S., 38,– DM.

Viele, wenn sie nicht gerade Abonnenten des Berliner Tageblatts wahren, kauften die Nummern mit Scheffers kommentierenden Berichten über das unheimliche, unbekannte bolschewistische Rußland. Seine Aufsätze erschienen als Leitartikel auf der ersten Seite. Rußland-Korrespondenten waren damals ohnehin bemerkenswerte Erscheinungen, Scheffer galt als der bestinformierte und urteilsfähigste und damit als der zuverlässigst Informierende.

Aber nicht nur als großer Sowjetexperte wurde er, später auch in Amerika, geschätzt. Er war eine höchst anziehende Persönlichkeit. Mit Passion hatte er vor dem Ersten Weltkrieg Philosophie und Psychologie, wie man sie damals verstand, studiert. Die philosophische Orientierung hat er trotz aller Wirklichkeitsnähe nie aufgegeben. Dies war eines seiner vielen Gegensatzpaare.

Niemandem drängte er sich auf, aber er zog viele an. Man respektierte seine Diskretion, war von seinem Charme fasziniert, bewunderte seine hohe Intelligenz und seine Bemühungen um Objektivität. Seine sublime Geistigkeit war nicht jedermanns Sache, aber jedermann auch nicht die seine. Seine komplizierten Gedankengänge, auch seine Einfallsfülle waren nicht immer leicht zu .fassen.

Er war ein großer Causeur mit einem leichten Hang zur Boheme, aber jeder Satz hatte Gehalt. Debatten führte er in „übertrieben höflicher Form, doch mit schneidender Ironie in der Siehe“. Zustände, Vorgänge, Erscheinungen und Fakten erforschte er mit Akribie und Systematik unnachsichtig drang er mit kombinatorischer Befähigung in die Hintergründe. Er war ein wacher, minuziöser, scharfsinniger Beobachter mit erstaunlichem Einfühlungsvermögen auf allen Gebieten und bei allen Gelegenheiten, die sich ihm boten. Da er kaum Russisch sprach, mußte in Moskau und auf seinen Reisen in Rußland das „Auge trinken, was die Wimper hält“. Höchst anschaulich sind seine Berichte über sowjetische Zustände und Verhältnisse und ebenso lebendig die Schilderung der Gestalten. Was er wollte und auch konnte, war „Begreiflichmachen“. Ständig hatte er Angst, das Schreiben könne ihm nicht gelingen, aber diese Angst war produktiv.