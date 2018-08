Zur Zeit beträgt die Inflationsrate in der Bundesrepublik 6,2 Prozent, bis zum Jahresende wird sie wahrscheinlich auf 6,5 Prozent steigen. Im kommenden Jahr müssen wir mit einer Entwertungsrate von rund sieben Prozent rechnen. Was das bedeutet, wird klar, wenn man sich vor Augen hält, daß durch die diesjährige Inflationsrate bei den Geldwertanlagen ein Verlust von 25 Milliarden Mark eintritt. Oder anders gesehen: Bei einer Inflationsrate von 6,5 Prozent jährlich erleidet der Sparer bereits nach gut zehn Jahren einen Substanzverlust von rund 50 Prozent seines Vermögens, während bei einer Inflationsrate von 3,5 Prozent ein solcher Vermögensschwund erst nach 20 Jahren eintritt. Dies natürlich nur, wenn man die Zinsen nicht wieder anlegt, sondern sie als das nimmt, was sie ursprünglich waren, nämlich eine Entschädigung für den Konsumverzicht.

Heute reichen die Zinsen auch dann nicht mehr zum Vermögenserhalt aus, wenn sie der Einkommensteuer unterliegen. Von der Vermögensteuer ganz zu schweigen. Weil das so ist, besteht der begreifliche Wunsch, das Geld dort anzulegen, wo es nicht der hohen Entwertung unterliegt und wo es Steuervergünstigungen gibt.

So erklärt sich die wachsende Nachfrage nach „steuerbegünstigten“ Immobilien und nach sogenannten Abschreibungsobjekten, obwohl heute schon feststeht, daß viele Anleger bei ihnen von der Entwertungs- in die Totalverlusttraufe geraten werden.

Andere Sparer versuchen ihr Glück auf dem Aktienmarkt. Wir wollen hier nicht die Frage erörtern, ob Aktien in nächster Zeit einen halbwegs sicheren Inflationsschutz bieten. Man muß aber wissen, daß Aktien „als Substanzwerte“ auch in Entwertungszeiten ein hohes Maß an Risiko beinhalten. Eine Patentalternative bieten sie nicht. Das trifft natürlich auch für die Investmentfonds auf Aktienbasis zu. Theoretisch müßten es die international anlegenden Fonds schaffen können, jährlich akzeptable Wertsteigerungen der Anteile zu erreichen. Doch in der Praxis ist das nicht so, weil es offenbar sehr schwierig ist, die internationalen Börsenchancen optimal zu nutzen.

Wer die beachtliche Zahl der Börseninformationsdienste zugrundelegt, die täglich oder wöchentlich ihre Börsentips an ihre Leser versenden, muß zu dem Schluß kommen, daß zahlreiche Sparer auf dem direkten Wege danach trachten, über Kursgewinne, die Inflationsrate zu überwinden. Angezogen werden sie durch die auch in diesem Jahr wieder eingetretenen Sonderbewegungen einzelner Kurse, die bei einigen Unternehmen 200 Prozent und mehr betrugen. Dabei wird von den Börsenneulingen allerdings oft übersehen, daß die Zahl der Sonderbewegungen relativ gering ist und daß man schon sehr viel Glück haben muß, um bei dem einen oder anderen Papier „dabei“ zu sein. Und wer sich nur in „gewinnverdächtigen“ Papieren der Regional- und Spezialmärkte engagiert, wird nach den bisherigen Erfahrungen eines Tages auf einem Aktienbestand hocken, der alles andere als Freude bereitet.

Wer „heiß“ spekulieren will, muß vor allem „verkaufen“ können, nämlich dann, wenn die Aktie noch im Steigen begriffen ist. Beginnt der Kurs zu kippen, wollen alle Spekulanten aussteigen. Das führt dann in der Regel zu einem heftigen Kurssturz, oftmals unter den Einstandspreis.

Viele Kleinspekulanten verfallen in den Fehler, „möglichst breit“ einzukaufen, um – wie beim Lotto – die Gewinnchancen zu vergrößern. Sie meinen, daß „ein Pferd schon laufen wird.“ Ob das so ist, hängt von der Qualität der Informationen ab, die zum Kauf der Aktien geführt haben.