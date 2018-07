Inhalt Seite 1 — Auf der Suche nach den verlorenen Millionen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Schuttberge der Blütezeit zweifelhifter Auslandsfonds in der Bundesrepublik sind noch längst nicht beseitigt. In zahlreichen Fällen bemüht sich die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, für die Anleger „zu retten, was noch zu retten ist“. Es haben sich auch private Interessengemeinschaften gebildet, die auf eigene Faust versuchen, Geld von den „verschwundenen“ Fonds zurückzubekommen. Wie zu befürchten war, ist es aber äußerst schwierig, Fonds mit Sitz auf den Bahamas oder den Niederländischen Antillen „zu belangen“. Aber das war ja auch der Grund, warum seinerzeit ihre Manager sich dort niedergelassen haben. Für die Anteilsbesitzer solcher Fonds stellt sich heute die Frage, ob sie durch Unkostenbeiträge (und die sind nicht immer niedrig) daran mitwirken sollen, die verlagerten Millionen zurückzuholen, oder ob es für sie sinnvoller ist, einen dicken Strich über die dubios gewordenen Anlagen zu ziehen.

Beschäftigen wir uns heute, meine verehrten Leser, mit der ICT-Gruppe, die am 14. Oktober 1971 für ihre Fonds (Fund of New York, The Dollar Fund und Realstock – Real Estate Stock Fund N. V.) die Rücknahme von Anteilen einstellte. Die drei Fonds konnten die Hürde des deutschen Auslandsinvestmentgesetzes nicht nehmen. Als „steuerlicher Vertreter“ in der Bundesrepublik war Dr. Dieter Helm in Frankfurt benannt worden, was für die inzwischen eingetretene Situation ohne Bedeutung ist.

Wie mir von der Interessengemeinschaft der ICT-Anleger, Berlin, mitgeteilt wird, liquidierte der Präsident und Gründer der in Panama eingetragenen Investment-Gruppe, Jean C. d’Hennery, die gesamte Genfer Operationsbasis. „Über Nacht“ seien die Geschäftsunterlagen nach Monte Carlo gebracht worden. Das Direktorium und der Verwaltungsrat der ICT in Genf, ohne deren Wissen und Billigung diese Nacht-und-Nebel-Aktion durchgeführt wurde, legten ihre Ämter nieder. In Monte Carlo beauftragte d’Hennery die von ihm gekaufte monegassische Aktiengesellschaft Finantec S. A. mit allen Verwaltungsaufgaben der Investment-Gruppe (Investors Capital Trust).

Die Interessengemeinschaft hat zunächst einmal prüfen lassen, ob die Schließung der von der ICT vertriebenen Fonds wenigstens nach ihren eigenen Bestimmungen rechtmäßig war. Die Nachforschungen haben ergeben, daß die Verwaltung in dieser Hinsicht praktisch völlig freie Hand hatte. Sie konnte die Rücknahme der Anteile einstellen, „wenn dies nach Meinung der Verwaltung den Interessen der Anteilsgegner entspricht“.

Langjährige Leser der „Gespräche am Bankschalter“ werden sich vielleicht noch erinnern, daß dieser Punkt wiederholt Gegenstand kritischer Betrachtungen gewesen ist. Von den deutschen Vertretern der Auslands-Fonds bin ich wegen meines Mißtrauens seinerzeit heftig angefeindet worden. Sie wollten „verkaufen“ und ärgerten sich über jeden, der ihre Geschäfte durch „pingelige Einwände“ störte.

Es ist nach meiner Ansicht klar, daß sich Herr d’Hennery vor Gericht mit einigem Erfolg auf diese Satzungsbestimmung berufen kann. Die ICT-Interessengemeinschaft müßte schon andere Geschütze gegen diesen Herrn auffahren. Das tut sie auch. Sie bezichtigt ihn der Untreue. Deshalb wird die Interessengemeinschaft an der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens bei der Staatsanwaltschaft Genf mitwirken.

Beim Fund of New York ist festgestellt worden, daß die in den Verkaufsunterlagen als Depotbank genannte Banque Commerciale S. A., Luxemburg, per 31. 12. 71 ihre Tätigkeit als Depotbank eingestellt hat. Das Fondsvermögen wurde auf Veranlassung von d’Hennery an die Sassoon Banking International Ltd. in Nassau auf den Bahamas überwiesen. Diese Gesellschaft ist ein Finanzunternehmen ohne Bankeigenschaft und teilt auf Anfrage mit, daß sie nicht Depotbank des Fonds sei und daher keine Auskünfte erteile. Dazu die Interessengemeinschaft: „Es bestehen enge persönliche Beziehungen zwischen den Inhabern dieses Finanzunternehmens und Herrn d’Hennery. Die Finantec in Monte Carlo nimmt ihre Tätigkeit dahingehend wahr, daß sie auf Anfragen jeweils objektiv falsche oder auch hinhaltende Auskünfte gibt.“