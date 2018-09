Von Fritz Brühl

Verdrießliche Verhältnisse auf der Burg Steckelberg in der Rhön bei Fulda. Ulrich von Hutten, dreißigjährig, schildert in einem Brief an den Nürnberger Patrizier Willibald Pirckheimer seine Beschwernisse, indem er darüber klagt, daß man Wölfe vor dem in Waldnähe liegenden Haus heulen höre, daß es überall nach Schießpulver rieche, daß man über Hundedreck stolpere, daß man viel zu eng wohne und Familienstreit mit Vettern und Brüdern an der Tagesordnung sei. Ein Stoßseufzer, aus Platzangst geboren und aus heimlichem Neid gegenüber jenen, die, wie er meint, in den Städten ein freieres und gesünderes Leben führen. Der Ritter ein freier Mann? Nicht einmal im Umkreis von zwei Joch kann er ohne Waffen ausgehen, kein Dorf darf er unbewaffnet besuchen, auf Jagd und Fischfang „nur in Eisen gehen“, so beschreibt Hutten seine Lage; dazu muß er sich in den Dienst eines Fürsten stellen, von dem er sich Schutz erhofft.

Nun ist der Traum mancher romantischer Quartaner, einmal am festlich gedeckten Tisch Kaiser Konradins zu sitzen und lebensfrohes Mittelalter in natura miterleben zu können, schon zur Schulzeit schnell erstorben, wenn in späteren Unterrichtsstunden von der Pest und anderen Seuchen die Rede war. Aber der Alltag unter den Ottonen und Saliern bleibt doch nicht nur dem Laien nach wie vor fremd; der Geschichtsunterricht dringt in die Niederungen menschlichen Zusammenlebens – in dieser Zeit kaum vor; er hantelt sich anden Jahreszahlen von Krönungen und Schlachten entlang; daß heutzutage jemand dem biederen Gustav Freytag die Ehre antäte, dessen „Bilder aus der deutschen Vergangenheit“ auch nur durchzublättern, steht kaum zu vermuten, obwohl dort einige dokumentarische Zeugnisse mittelalterlichen Daseins zusammengetragen sind, deren Farbe beeindruckt; über den Rahmentext sei geschwiegen.

In diesem Herbst wird die Aufmerksamkeit auf die Realitäten des Mittelalters durch ein Buch mit ungleich höherem Anspruch gelenkt:

Arno Borst: „Lebensformen im Mittelalter“; Verlag Ullstein, Frankfurt/Main, Berlin (Propyläenverlag) 1972; 720 S., 48,– DM.

Der Autor, schon vor zehn Jahren durch sein 2400seitiges Werk „Der Turmbau zu Babel“ (Geschichte der Meinungen über Ursprung und Vielfalt der Sprachen und Völker) als ein Historiker mit großem Atem ausgewiesen, hat hundert ihm repräsentativ erscheinende Dokumente des Mittelalters zusammengefaßt (nachdem sie fast alle von ihm neu übersetzt worden waren) und aus diesem Material (Urkunden, Akten, Briefe, poetische und gelehrte Werke) Grunderkenntnisse für die Lebensformen jener Zeit abzuleiten versucht. Der billig erscheinende Einwand, über die Auswahl dieser Dokumente müsse man streiten, sei hier unbekümmert vorgebracht, weil Borst den „Kernraum des Mittelalters“ wohl doch zu ausschließlich in Frankreich, Spanien, England, Italien akzentuiert sieht; selbst damals war östlich von Fulda und Lüneburg nicht nur Leere, die kaum Beachtung verdiente. Das Stück Vermessenheit hingegen, das darin liegt, ein „Zeitalter ohne intellektuelle Konsequenz und ohne definierte Sachbereiche“ auf ein ganz bestimmtes Koordinatensystem, nämlich auf seine Lebensformen hin zuzuordnen, bleibt allen Ruhmes wert. Hier ist das überbordende Material mit festem Griff unter in sich stimmige Kategorien gezwungen worden.

Die Neuübersetzung der Dokumente hat sich wahrlich ausgezahlt. Sie sind lesbar geworden, weil der ritterrüstungsrasselnde oder salbadernde Duktus entfällt, der selbst dem Fachmann die Lektüre mittelalterlicher Papiere oft verleidet. Auf diese Weise sind mittelalterlicher Brauch, Geist und Urteil demjenigen aufregend nahe, der die Mühe unverdrossenen Eindringens nicht scheut. Das große Borstsche Panorama enthüllt: wie man ein Dorf gründet, wie man reist, wie man hochzeitet, wie man stirbt, wie man Bären jagt, wie man aus Gefangenschaft ausbricht, wie sich ein Ritter gürtet, wie Mönche predigen, wie man mordet (mit quasi kirchlicher Lizenz), wie man seine Mitbürger zum Narren hält, wie man die Pest übersteht, wie man Gildenbruder wird, wie man einen Kreuzzug vorbereitet (und damit einen Blutrausch verursacht), wie man einen Aufstand in die Wege leitet.