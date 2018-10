Inhalt Seite 1 — Inflation tut weh Seite 2 Auf einer Seite lesen

Vieles ist neu an der Londoner Börse: das Gebäude selbst, der die City dominierende Wolkenkratzer in der Throgmorton Street, wo Hostessen in allerlei Sprachen dem Besucher aus aller Welt das bunte Treiben der Broker und Jobber erläutern. Dann die Tatsache, daß die Stock Exchange plötzlich mit Konferenzen und Seminaren auf dem Kontinent für sich zu werben beginnt – nicht zu Unrecht: Denn mit einem Wert von rund 130 Milliarden Dollar der zugelassenen Aktien ist der Londoner Platz, so wie alle EWG-Börsen zusammen. Neu ist schließlich auch die Herbstflaute mit ihren minimalen Umsätzen.

Die Kurse selbst sackten allerdings nicht gleich dramatisch in die Tiefe. Nach dem Profitjahr 1971 – Anstieg 40 Prozent – erlebt die City: jetzt eigentlich eher eine Abwartephase mit bisher „nur“ plus 15 Prozent. Treue Anhänger des Aktienindex lassen eine solche Interpretation natürlich nicht gelten; wer jeden Tag jede Dezimalstelle des Financial Times Industrial Ordinary Shares Index kennt, der verweist auf den Börsenberg vom 19. Mai – gewichtet zeigten die erfaßten dreißig führenden Industriewerte damals den Rekord von 543,6 Punkten – und auf das Tief vom 28. September mit 461,6, einen Fall also von rund 15 Prozent.

Was dem Herrn Trend bei dieser Betrachtungsweise aber entgeht, sind die Tatsachen, daß erstens besagter FT-Index mit seiner schmalen Basis eben nur ein Stimmungsbild vermittelt und daß zweitens vor allem auch die Umsätze das Auf und Ab bestimmen. Und diese hielten sich, wie es in der Fachsprache so schön heißt, in den berühmten engen Grenzen. Mit anderen Worten: Seit der Frühlingshausse engagiert man sich nicht mehr, und so führen kleinste Transaktionen schon zu größten Verschiebungen. Etwa bei Sterling Guarantee, einer renommierten Finanzgruppe, deren Kurs von 340 auf 293 Pence absackte, als 20 000 – von insgesamt über 7 Millionen! – Aktien verkauft wurden.

Schnell hat sich die Stock Exchange, wenn man dem FT-Barometer folgen will, denn auch wieder erholt. Seit zwei Wochen pendelt die Marke nun zwischen 480 und 490 Punkten, mal auf, mal ab bei weiterhin kleinen Umsätzen. Jedermann weiß, worauf Herz, Seele und Motor des Marktes, die „institutions“ – die Großanleger aus der Finanz- und Versicherungswelt – warten: ganz genau auf den Donnerstag, den 26. Oktober, an dem die britischen Sozialpartner zusammen mit der Regierung im siebten Anlauf beschließen sollen, wie sie die Inselwirtschaft während der nächsten zwölf Monate gemeinsam und freiwillig zu lenken gedenken.

Kommt die Konzertierte Aktion?

Für Großbritannien im allgemeinen und den Londoner Börsenkunden im speziellen muß sich an diesem Tag vieles entscheiden: ob die Sozialpartner nach ihren erbitterten (und teuren) Kämpfen besonders der beiden letzten Jahre zu einer Art konzertierten Aktion willens und fähig sind; ob sie dann ihr Hauptziel erreichen und die Inflationskrankheit kurieren können, die ihre Wirtschaft noch mehr geschwächt hat als jene der wichtigsten Konkurrenten. Denn ohne konzertierte Aktion ist die Aussicht trübe: