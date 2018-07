Von Klaus-Peter Schmid

Das Märchen von den besseren Männern der SPD zieht nicht mehr“, versichert Gerhard Zeitel – und läßt keinen Zweifel daran, daß er sich zu den besseren Männern der CDU rechnet. „Dies ist ein schöner Wahlkreis mit herrlichen landschaftlichen Perspektiven, und darauf bin ich stolz“, beteuert Hans Georg Schachtschabel – und gibt deutlich zu verstehen, daß er eben diesen Wahlkreis weiter im Bundestag zu vertreten gedenkt.

Die Schlacht um den Wahlkreis 180 hat den Geruch des Besonderen. Denn in Mannheim II stehen sich als Hauptkandidaten zwei Wirtschaftsprofessoren derselben Hochschule gegenüber: Zeitel, Jahrgang 1927, anerkannter Finanzwissenschaftler, seit 1970 Rektor der Universität Mannheim, Mitglied der Großen Steuerreformkommission, zuversichtlicher Kandidat der CDU; Schachtschabel, Jahrgang 1914, Spezialist für Wirtschaftspolitik und Genossenschaftswesen, seit drei Jahren MdB und Mitglied des Ausschusses für Wirtschaft, jetzt erneut aussichtsreicher Mann der SPD.

Der Wettkampf um die Wählergunst ist ziemlich offen. 1969, nach den letzten Bundestagswahlen, zog Schachtschabel mit einem Vorsprung von 4500 Erststimmen in den Bundestag ein. Dabei war er in letzter Minute als „Verlegenheitskandidat“ nach dem Tode eines Parteifreundes in die Bresche gesprungen. Das Kapital, von dem „Schascha“ Schachtschabel 1969 vor allem zehrte: die langen Jahre im Stadtrat als einer der SPD-Lokalmatadore.

Schon 1969 hieß Schachtschabels Mitbewerber um den Abgeordnetensitz im Bonner Bundeshaus Gerhard Zeitel. Er war erst sieben Tage vor seiner Kandidatennominierung in die CDU eingetreten und hatte es nicht für nötig gehalten, sich auf der Landesliste absichern, zu lassen. Schon kurz nach der Wahlniederlage war Zeitel zum CDU-Vorsitzenden von Nordbaden avanciert.

Im Frühjahr 1972 galt Magnifizenz Zeitel als todsicherer Anwärter auf das Amt des badenwürttembergischen Wirtschaftsministers. Doch Landesvater Hans Filbinger ließ ihn in letzter Minute fallen. Bald darauf eroberte Zeitel auf Anhieb Platz drei der CDU-Landesliste (hinter Ludwig Erhard und Kurt-Georg Kiesinger).

„Ich glaube, daß Sie eine gute Rede von Professor Zeitel hören werden“, prophezeite der CDU-Chef von Schriesheim, als der Wahlredner im dörflichen Wirtshaussaal um Stimmen warb. Und unter einer guten Rede versteht Zeitel offensichtlich den informativen, nur hin und wieder aggressiven Stil – vom Seminar direkt in die Wahlversammlung übertragen.