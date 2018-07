Die Ministerpräsidenten haben den Vertrag über den Numerus clausus unterschrieben. Am auffälligsten an ihrer Vollzugsmeldung war das Lob, das die elf Länder-Chefs dabei ihrer eigenen Schnelligkeit zollten. Am 18. Juli erst hatte das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber aufgefordert, für eine gerechtere Verteilung des Studienplatzmangels zu sorgen. Drei Monate darauf haben die Ministerpräsidenten schon gehandelt und erwarten nun Beifall. Daß in diesem Bildungssystem – von dem der ehemalige Bundesbildungsminister Leussink sagte, daß in ihm nichts möglich sei – in sage und schreibe drei Monaten von elf Regierungschefs ein gemeinsamer Vertrag ausgehandelt werden konnte, wird als wesentlicher Erfolg dargestellt. Der Inhalt des Vertrages wird demgegenüber schon als zweitrangig angesehen.

Im Prinzip wurde an der Vorlage der Kultusminister nicht viel geändert (siehe DIE ZEIT Nr. 41). Durch den Vertrag wird eine „Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen“ in Münster geschaffen. Die verfügbaren Studienplätze in den Numerus-clausus-Fächern werden zu sechzig Prozent nach Leistung (Durchschnittsnote des Abiturs) und vierzig Prozent nach Wartezeit (Jahrgang des Abiturs) vergeben. Um das Nord-Süd-Gefälle der Abiturnoten zwischen den einzelnen Ländern auszugleichen – so sind die Hamburger Abiturnoten erwiesenermaßen schlechter als die bayerischen – soll zusätzlich ein Bundesnoten-Durchschnitt ermittelt werden. Länder, in denen streng zensiert wird, bekommen einen Noten-Bonus, Länder, in denen freundlicher benotet wird, einen Malus. Außerdem soll der Staatsvertrag nicht erst nach sieben Jahren kündbar sein, wie es die Kultusminister vorschlugen, sondern schon nach fünf Jahren.

An der Kritik des Staatsvertrages, die nach der Vorlage der Kultusminister angemeldet wurde, hat sich ebenfalls nicht viel geändert:

Mit dem Staatsvertrag wurde das mit Abstand schwerfälligste Instrument für die Verwaltung des Numerus clausus gewählt.

Der Numerus clausus wurde so total organisiert, daß Veränderungen und Verbesserungen – zum Beispiel in den Zulassungskriterien – kaum noch möglich erscheinen.

Der Vertrag wird nur funktionieren, wenn nicht nur die Abiturnoten vergleichbar gemacht werden, sondern auch die Berechnung der Hochschul-Ausbildungskapazitäten in und zwischen den einzelnen Ländern. Eben dies scheint nicht gesichert.

Die gegenwärtige Diskussion über die Neuregelung des Hochschulzugangs und die Fragwürdigkeit des Abiturs wird durch diesen Staatsvertrag und seine Auswirkungen eher noch beschleunigt. Dabei kann sich die Entschlossenheit, mit der die Länder den Bund bei der Lösung dieses zentralen Hochschulproblems vor der Tür stehenließen, noch als Bumerang erweisen. N. G.