Definition: der moderne Mensch ist feig, aber er läßt sich gern zum Heroismus zwingen.

Robert Musil

Kunst für den Kanzler

Es stand in der „FAZ“ (aber im Anzeigenteil): „Uwe Bremer möchte, daß Willy Brandt Kanzler bleibt.“ Und weil er das möchte, möchte er seine Radierung „Kybernetische Wächter Mimas“ zugunsten der sozialdemokratischen Wählerinitiative für 300 Mark verkaufen (638 Bad Godesberg, Basler Straße 2). Aber auch HAP Grieshaber läßt sich sein Bürgerdasein für Brandt etwas kosten: einen „Figurenstrauß SPD“ sechsfarbig, Auflage 200, signiert, kann man für 400 Mark bei der Sozialdemokratischen Wählerinitiative, 638 Bad Homburg, Basler Straße 2, beziehen. Also, was denn nun: Godesberg oder Homburg. Oder hat Strauß (Figurenstrauß?!) sich einen Scherz erlaubt?

Gesucht: Opern

Deutschland hat die meisten Opernhäuser; das Durchschnittsalter ihrer 60 Repertoire-Opern liegt bei 85 Jahren. Das, finden die Nürnberger Städtischen Bühnen, sei zu alt. Sie spielen an zehn Maitagen 1973 zunächst einmal nur zwanzig Jahre alte Opern, und sie laden überdies junge Komponisten ein, mit ihnen „ein Bühnenwerk zu erarbeiten“. Auskünfte gibt es bei den Städtischen Bühnen, Dramaturgie Musiktheater, Richard-Wagner-Platz 2–10.

Aba-Filme

Alles ist im Fluß in der Filmindustrie, die Kinos betreiben „Gesundschrumpfung“, das Publikum ist nicht mehr als homogene Gruppe erfaßbar, die Branche ist verunsichert. Also setzt sie auf Bewährtes, Bekanntes, lockt mit Aha-Titeln, denkt nur noch in Serie: Auf „Willard“ folgen „Ben“ und weitere Kleintier-Gruselthriller, Bud Spencer und Terence Hill jubeln „Halleluja“ wie eine steckengebliebene Schallplatte, der Regisseur Alfred Vohrer wird einen vierten Simmel-Roman einzuckern, die Mafia-Abfälle im Kielwasser des „Paten“ lassen sich nicht mehr zählen, die Heimatwelle rollt mit Reprisen oder Aufgüssen weiter. Was nicht in die geläufigen Trends paßt, wird wenigstens mit neuen Titeln in die alten Korsetts gesteckt: Loseys „Ermordung Trotzkis“ läuft zur gefälligen Erinnerung an Romy Schneiders Cameback vor zwei Jahren in Deutschland als „Das Mädchen und der Mörder“.