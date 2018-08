Inhalt Seite 1 — Bei Arbeiters Seite 2 Auf einer Seite lesen

ARD, Sonntag, 29. Oktober: „Acht Stunden sind kein Tag“, von Rainer Werner Fassbinder.

Wenn ein Jungfilmer und sogenannter Theater-Avantgardist wie Rainer Werner Fassbinder gleich fünfmal in die Fernsehsendezeit am Sonntagabend kurz nach acht gerät, wo sich normalerweise Fuchs, und Hase (Wunschkonzert und Tralala) gute Nacht sagen, dann muß sich entweder das Fernsehen Fassbinder oder Fassbinder sich dem Fernsehen angepaßt haben. In der ersten Folge der neuen Familienserie „Acht Stunden sind kein Tag“ konnte man sehen, daß sowohl Fassbinder wie auch der WDR für das Sonntagabendprogramm ein Risiko eingegangen sind, wie ich finde, ein nützliches Risiko.

Sicher wird es leicht sein (und in den ersten Rezensionen ist das auch geschehen), Fassbinders Griff zur Familienserie als ein zwangsläufiges Einlassen mit den Untiefen und Klischees dieses Genres zu belächeln. An Oma und Enkel, an dem röhrenden Hirsch in der guten Stube und an der sich ansaufenden Gemütlichkeit führt, so scheint es; kein Weg vorbei, sie gehören zusammen wie die Beerdigung und der Regen – eine Kombination, die Fassbinder mit leichter Ironie, aber eben doch in seine Liebesgeschichte zwischen dem jungen Arbeiter und dem angestellten Mädchen hineinzitierte.

Für mich jedoch waren diese klischierten Zwangsläufigkeiten, jedenfalls in der ersten Folge, keineswegs ein zu hoher Preis für den Gewinn des Abends. Ein Gewinn, der tatsächlich schon darin zu suchen ist, daß die Fernsehserie in das Arbeitermilieu steigt. Wenn in einer Kritik zu lesen war, ironisch gemeint, daß dies mit der Neugier geschah, die man etwa sonst für Papuas aufbringt, dann schlägt diese Ironie von der Sendung auf die üblichen Fernsehgewohnheiten zurück: In der Tat, Probleme dieser Schicht sind bei uns so selten auf dem Bildschirm zu sehen, daß sie exotisch wirken. Und so ist es nur gut, wenn das beliebte Vehikel „Familienserie“ auf einmal Fakten und Erfahrungen transportiert, die nicht das Bild eines heilen, immer stimmigen Sozialfriedens beschwören,

Natürlich lauert dann die Gefahr, daß sich statt der üblichen alten Klischees neue einstellen, aber wie Fassbinder beispielsweise in seinem Fernsehfilm die Auseinandersetzung um eine Leistungsprämie schilderte, wie er, neben allem Glück zu zweit, deutlich zu machen verstand, daß ein Fernsehabend in einer Familie nicht nur trautes Glück, sondern lähmende Leere sein kann – das machte deutlich, wo die Chancen dieser Serie liegen.

Daß beispielsweise ein kleiner Bruder nicht nur etwas schrecklich Liebes und Angenehmes für seine Schwester ist, sondern durchaus ein Störenfried ihrer erotischen Bedürfnisse, daß Leute am Montagmorgen im Betrieb nicht feinsinnig Druckreifes von sich geben; sondern ihre Bums-Erfahrungen austauschen wollen, daß eine Oma bei ihrem zweiten Frühling resolut auch daran denkt, wie sich ihre magere Rente mit den Einkünften ihres Lebensgefährten, zusammenlegen läßt; das sind alles Momente, mit denen man am Sonntagabend üblicherweise nicht behelligt wird.

Und hätte es nur die herrlich ziellosen Szenen der Oma (Luise Ullrich) mit ihrem Freund Werner Finck gegeben, mit dem zu heißen Kaffee und dem dazwischen quasselnden Papagei – man hätte an diesen Szenen ablesen können, daß Fassbinders Weg in die Popularität alles andere verdient als ein arrogantes Naserümpfen.