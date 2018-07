Von Juan Ortega

Auf den neuesten Plakaten und Wandmalereien, die zu Beginn des Studienjahres in den Fluren der Madrider Hochschulen zu betrachten sind, werden Professoren und Studenten zur Solidarität und zum gemeinsamen Vorgehen aufgefordert. „Unión entre profesores y estudiantes ist der letzte Schlachtruf auf dem Madrider „Campus“, also da, wo in den letzten Jahren der Kampf gegen das Regime am spektakulärsten geführt wurde. Zum erstenmal nämlich sind jetzt Studenten und Dozenten von einem gemeinsamen Schicksal bedroht: der Entlassung beziehungsweise Relegierung aus politischen Gründen.

Beide, Lehrende und Lernende, fühlen sich bedroht von einem Mann, den sie nur dem Namen nach kennen und den sie wie ein böses Gespenst fürchten: den Obersten Sanmartin, Chef der privaten Geheimpolizei des Vizepräsidenten Admiral Carrero Blanco. Die Gutachten des mysteriösen Obersten entscheiden neuerdings über Immatrikulation der Studenten und Vertragsverlängerung der Dozenten.

Das Erziehungsministerium mit dem ewig lächelnden schnauzbärtigen Professor Villar Palasi an der Spitze wird immer mehr zu einer reinen Poststelle zwischen Carrero Blanco und den Hochschulen. Nur hin und wieder, so wissen gutmeinende Freunde des einst als liberal geltenden Erziehungsminister zu berichten, raffe er sich zu einem vorsichtigen, doch meist erfolglosen Widerspruch gegen die Entscheidungen des Vizepräsidenten und seines Obersten auf.

Carrero Blanco, Sanmartin und ihre Helfer im Erziehungsministerium gehen taktisch recht geschickt vor. In den Sommerferien wurden Listen der ihnen politisch verdächtigen Dozenten zusammengestellt. Durch gezielte Indiskretionen kamen einige Namen und Zahlen an die Öffentlichkeit. Angst und Sorge um den Lebensunterhalt überfiel zahlreiche Dozenten. Lediglich die Lehrstuhlinhaber konnten noch beruhigt sein – bei ihnen ist aus juristischen Gründen die Entlassung nicht so leicht. Die große Mehrheit des Lehrpersonals an spanischen Universitäten besteht aber aus profesores adjuntos und profesores ayudantes – Assistenten und Lehrbeauftragten. Die meisten von ihnen haben nur Einjahresverträge, die jeden Herbst kurz vor Beginn des Studienjahres verlängert werden müssen.

Die Hauptlast des Lehrbetriebs ruht auf ihren Schultern; die schlechte Bezahlung nehmen sie hin, weil normalerweise der Weg zum Lehrstuhl nur über die Stationen adjunto und ayudante führt. Allzu viele von ihnen kann die Regierung zur Zeit noch nicht entlassen, sie würde sonst den Lehrbetrieb zum Erliegen bringen.

Die Zahl der bisher bekanntgegebenen Entlassungen ist noch nicht sehr hoch: vierzig in Madrid, acht in Valencia, einige an anderen Universitäten – alle aus politischen Gründen, wobei das Ministerium keine genaue Begründung gibt. (Nicht mitgezählt sind die Dozenten und Assistenten, die von den Lehrstuhlinhabern wegen unzureichender Leistung oder Streites mit dem Ordinarius dem Ministerium erst gar nicht zur Weiterbeschäftigung vorgeschlagen wurden.)