Von Kai D. Eichstädt

Am 9. November treffen sich nun endlich die europäischen Wissenschaftsminister zu der lang geplanten Europäischen Raumfahrtkonferenz. Ursprünglich wollten sich die Minister schon Mitte Juli in Brüssel zusammensetzen, um über die Zukunft der europäischen Raumfahrtprojekte zu beschließen. Doch die Amerikaner verunsicherten die Europäer: Kurz vor Konferenzbeginn übersandten die USA erneut eine Einladung an die Alte Welt zur Teilnahme an der Entwicklung eines Raumtransporters.

Die Europäer wollten sich so kurzfristig nicht für oder gegen die Zusammenarbeit mit den USA entscheiden. Man wählte den einfachsten Ausweg und verschob kurzerhand die angesagte Konferenz, um Zeit für die Abstimmung der Verhandlungspositionen zu gewinnen. Von Ende September wurde die Konferenz auf Ende Oktober verschoben. Während der Europäischen Gipfelkonferenz einigte man sich schließlich auf den 9. November.

Das Hin und Her um den Konferenzbeginn veranschaulicht wie schwierig gerade auf dem Sektor der Raumfahrt europäische Einigkeit zustande kommt.

Freilich, diese Uneinigkeit ist nichts Neues. Sie war von Anbeginn eines der charakteristischen Merkmale der gemeinsamen europäischen Raumfahrtpolitik. Vor elf Jahren legten Engländer und Franzosen Vertretern der restlichen Länder Europas einen Plan vor, wie man sich gemeinsam in der Erforschung des Weltraums einen Namen schaffen könnte.

Offensichtlich hatten Briten und Franzosen erkannt, daß man aus eigener Kraft den Anschluß an die Weltraumerfolge der Russen – sie starteten bereits im Oktober 1957 ihren Sputnik I – und Amerikaner niemals würde erreichen können. Die übrigen Europäer sollten sich deshalb den beiden Großen anschließen, um die finanziellen Belastungen gleichmäßiger zu verteilen.

Dafür versprachen Briten und Franzosen, technisches Know-how in die Weltraum-Allianz einzubringen. Aus ihren Waffenarsenalen stellten sie ihre inzwischen überholten Raketen dem Gemeinschaftsprojekt zur Verfügung. Für die geplante dreistufige Rakete „ELDO A“ (ELDO = European Launcher Development Organization Weltraumraketen-Entwicklungsgesellschaft) stifteten die Engländer ihre Rakete „Blue Streak“, die Franzosen ihre „Coralie“ und nur die Deutschen sollten ihre Stufe völlig neu entwickeln. Italien war die Aufgabe zugefallen, Versuchssatelliten herzustellen, während die Belgier die Bodenkommando-Stationen und die Holländer die Fernmeßverbindungen entwickeln sollten. Neben diesen sechs Ländern trat noch Australien, das in Woomera die Raketenabschußrampe zur Verfügung stellte, der ELDO bei.