Der Deutsche Beamtenbund fordert mehr Geld für seine Schützlinge

Von Dieter Piel

Der deutsche Beamte soll sich seinem Beruf „voller Hingabe“ widmen. Dieser Anspruch des Beamtengesetzes könnte, so witzelt man in Bonn, bald umgekehrt werden. Gefordert wäre dann die volle Hingabe der steuerzahlenden Bürger an die Beamten.

Solch herber Spott erscheint manchen Kritikern nicht mehr ganz grundlos. Denn: Nachdem der Gewerkschaftsvorsitzende Heinz Kluncker für die Arbeiter und Angestellten des öffentlichen Dienstes gerade erst Besoldungswünsche geäußert hat, die nach Schätzungen des Bundesinnenministeriums für das kommende Jahr ein Einkommens-Plus von gut 20 Prozent ergeben würden, will Anfang kommender Woche auch der Deutsche Beamtenbund (DBB) das Los seiner Mitglieder beklagen. DBB-Chef Alfred Krause hat sich vorgenommen, auf der Bundesdelegiertenkonferenz seiner Organisation zu sagen, was er schon immer gesagt hat: Daß die Besoldung der Beamten hinter den in der gewerblichen Wirtschaft erzielten Einkommen herhinke.

Auf „rund 20 Prozent“, errechnet nach „internen Schätzungen“, beziffert Krause den Rückstand seiner Klienten. Solche speziellen Berechnungen sind freilich notwendig, nachdem unabhängige Schätzer Einkommensnachteile der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes nicht mehr haben feststellen können:

So hat die Deutsche Revisions- und Treuhand AG (Treuarbeit) in einer mit großer Vorsicht angestellten und von ihr selbst nur als „bedingt aussagefähig“ bezeichneten Untersuchung festgestellt: „Die Beamten liegen mit ihrer Besoldung fast durchweg im Rahmen der in der Wirtschaft gezahlten Gehälter.“ Der Beamtenbund präsentiert jetzt ein Gegengutachten, in dem er den Befund der Treuarbeit bestreitet.

Die Deutsche Bundesbank hatte im Sommer mitgeteilt, daß die Effektivverdienste im öffentlichen Dienst in den letzten elf Jahren um 145 Prozent gestiegen seien, und daß damit ein bis dahin denkbarer Einkommensrückstand „voll aufgeholt“ sei. Der DBB sah darin eine „voreingenommene Äußerung“.

Die Angaben der Bundesregierung und auch der Bundesbank, daß die Effektiveinkommen im öffentlichen Dienst im vergangenen Jahr um fast 15 und in diesem Jahr immer noch um zehn Prozent gestiegen seien, werden vom Beamtenbund und seinen politischen Hilfstruppen beharrliche bestritten. Der führende CSU-Experte für Beamtenrecht und bayerische Landtagsabgeordnete Wilhelm Vorndran meint jetzt gar, die Besoldungserhöhungen könnten den Kaufkraftverlust „nicht annähernd mehr ausgleichen“.