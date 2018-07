Von Hans Mayer

Der Journalist Zehm, früher Leipzig, hatte dem Philosophie-Dozenten Holz, früher Leipzig, nachgesagt, er führe seinen Doktortitel zu Unrecht, Daraufhin hat Holz den Zehm einen Lügner genannt. Daraufhin hat Zehm die Gerichte angerufen. Professor Dr. Hans Mayer, Hannover, früher Leipzig, schildert aus persönlicher Kenntnis die Hintergründe.

Ein schwebendes Verfahren, ich weiß, ich weiß. Wegen einer Beleidigung durch das Wort "Lügner". Auch über den Tatbestand einer üblen Nachrede wird das Oberlandesgericht in Frankfurt in zweiter Instanz zu entscheiden haben. Allein da stehen zwei Menschen vor Gericht einander gegenüber, denen – in grundverschiedener Weise und durch grundverschiedene Leute – so schweres Unrecht angetan wurde, daß dieser traumatische Hintergrund des Gerichtsverfahrens wichtiger sein muß als der Ausgang des Prozesses selbst. Jener Unrechtshintergrund nämlich – einmal als ein östlicher, beim anderen als ein westlicher – muß geklärt werden. Er muß aufgedeckt werden, weil sonst die Prozeßparteien in der Öffentlichkeit falsch beurteilt würden.

Zur Person Dr. Günter A. Zehm. Ihm ist Unrecht geschehen. Der Schiller und wissenschaftliche Vertraute von Ernst ‚Bloch, damals Direktor des Philosophischen Instituts an der Karl-Marx-Universität Leipzig, geriet in den Strudel der Säuberungen, Verfolgungen und Verhaftungen gegen Ende des Jahres 1956, also nach Niederwerfung der Ungarischen Revolte durch die Rote Armee. Wolfgang Harich war verhaftet, auch Walter Janka als Leiter des Aufbau-Verlages, und damit als Verleger von Bloch und Lukács. Die Ostberliner "Zeitschrift für Philosophie" präsentierte sich, so las man es in der offiziellen Presse, als geheimes Zentrum einer Staatsverschwörung. Ihre Redakteure kamen in Haft. Daß der damalige Generalstaatsanwalt Melsheimer auch Ernst Bloch ins Gefängnis zu schaffen gedachte, ist später bekanntgeworden, wurde nie abgestritten. Wer den Unfug verhinderte, ist nicht leicht auszumachen.

Der Philosophie-Student Zehm aber wurde damals nicht verschont. Man hat ihn verhaftet und verhört. Was ihm angetan wurde an körperlicher und seelischer Erniedrigung, läßt sich ahnen. Ein geheimes Tagebuch spielte beim Prozeß eine Rolle: als Erweis staatsfeindlichen Denkens. Zehm ist dann bei einer allgemeinen Amnestie freigekommen. Ich erinnere mich an einen Abend bei Bloch in Leipzig, wo beraten wurde, in welcher Weise der begnadigte Sträfling, in der Nacht zu seinem Lehrer kommen könnte, ohne bei seinen Überwachern aufzufallen. Dann ging Zehm über die Westgrenze, promovierte in Frankfurt, steht heute als verantwortlicher Redakteur für das Feuilleton im Impressum der "Welt". Was er. heute .schreibt, halte ich in fast allen Fällen für politisch falsch, kulturpolitisch für bedenklich. Allein ich kann nicht vergessen, was ihm angetan wurde, zumal es offensichtlich ist, daß auch er nicht darüber hinwegkommt und gleichsam jede Ideologie, geistige Autorität, neue Publikation gierig ergreift, wofern sie nur weitgehend divergiert von jenen Büchern und Autoritäten, mit welchen er damals in der DDR aufwuchs.

Den Philosophen Hans Heinz Holz dürfte Zehm noch von Leipzig her kennen. Den hält er, aus seiner Sicht, für einen Bloch-Schüler, dem das keinen Schaden brachte. Vielleicht beurteilt er ihn noch schärfer. Daß er damit sicherlich unrecht hat, ist das eine. Das andere ist die seelische Verwundung. So kam es, vom Kläger her gesehen, zum Prozeß.

Zur Person Dr. Hans Heinz Holz. Ihm ist Unrecht geschehen. Er hatte im Jahre 1954 in Mainz promovieren wollen. Damals lagen von ihm bereits philosophische Arbeiten vor über Sartre, über Erkenntnistheorie und sprachphilosophische Probleme bei Heinrich von Kleist, auch die ersten Arbeiten zur späteren Leibniz-Edition. Die Doktorarbeit wurde zwar angenommen, aber der Philosophie-Professor Gottfried Martin ließ den Kandidaten im Rigorosum durchfallen. Martin war aus der DDR gekommen. Daß er seinen Prüfling und Doktoranden Holz insgeheim für einen "Mann des Ostens" hielt, darf vermutet werden. Jedenfalls erklärte er die Kenntnisse des Prüflings für unzureichend. Trotz Annahme der Dissertation scheiterte das Promotionsverfahren.