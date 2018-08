„Sie wollten den Frieden, und sie kämpften dreißig Jahre, um ihn zu sichern, aber sie lernten damals nicht, und man hat es seither nicht gelernt, daß Krieg nur Krieg gebiert.“

C. V. Wegdwood, „Der Dreißigjährige Krieg“

Das Signal zum Krieg in Vietnam ertönte zum erstenmal in den Kalkhöhlen von Bac Bo nahe der chinesischen Grenze. Ort der Handlung: eine aus Zweigen geflochtene Hütte an einem Bache, den sie „Lenin“ getauft hatten. Auf Holzblöcken um einen Bambustisch saßen acht Genossen der Kommunistischen Partei Indochinas und beschlossen den vaterländischen Befreiungskrieg gegen „die japanischen Faschisten und die französischen Imperialisten“. Der Vietminh, die „Liga für die Unabhängigkeit Vietnams“, wurde aus der Taufe gehoben.

Dies geschah vor mehr als dreißig Jahren, im Mai 1941, im selben Monat, als der Partisanenführer Tito in den serbischen Bergen den antifaschistischen Freiheitskampf begann, vier Wochen vor dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion. Zu den Gründern zählten der Kominternagent und Altkommunist Nguyen Ai Quoc (der schon bald als Ho Tschi Minh weltberühmt werden sollte), der Lehrer und spätere General Vo Nguyen Giap und der andere Lieblingsschüler des Alten, Pham Van Dong, heute Ministerpräsident in Hanoi.

Alle Patrioten in der französischen Kolonie, nicht nur Arbeiter und Bauern, auch Händler und Intellektuelle wurden zum Widerstand aufgerufen. Verräterische Grundbesitzer sollten enteignet, ihr Land armen Bauern zugeteilt werden. Als Ziel des nationalen Befreiungskampfes wurde eine „Demokratische Republik Vietnam“ anvisiert („Das Landessymbol ist die Rote Fahne mit dem goldenen Stern“). Am 2. September 1945 war es soweit: Vor mehreren Hunderttausend Renschen im Herzen von Hanoi proklamierte „Onkel Ho“ die erste Volksrepublik in Asien, noch vier Jahre früher als die Chinesen unter Mao Tse-tung.

Bei der Siegesparade standen neben Giap Offiziere des amerikanischen Geheimdienstes OSS. Gemeinsam hatten sie im Dschungel gekämpft, gemeinsam waren sie in die jubelnde Hauptstadt eingezogen. „Die große amerikanische Republik ist unser Freund“, verkündete der neuernannte Innenminister Giap. Die Bewunderung für Amerika (und das taktische Geschick der Vietminh-Führer) gingen soweit, daß sie ihre „Unabhängigkeitserklärung“ mit Zitaten aus der amerikanischen von 1776 schmückten.

Acht Briefe schrieb der neue Präsident Ho Tschi Minh in den nächsten Monaten an Präsident Truman oder seinen Außenminister Byrnes; die Vereinigten Staaten sollten der neuen Republik auf die gleiche Weise zur Unabhängigkeit verhelfen wie den Philippinen, sollten Techniker entsenden, Maschinen liefern, Dollars investieren. Aber die Korrespondenz blieb einseitig. Der Kalte Krieg zwischen Ost und West warf seine Schatten voraus; mit einem Parteigänger Stalins wollte die amerikanische Regierung auf einmal nichts mehr zu schaffen haben. Erst im Oktober 1972, nach einem der blutigsten und längsten Kriege der Neuzeit, in dem es der Weltmacht Amerika nicht gelungen ist, das winzige Nordvietnam und etliche Tausend Partisanen auf die Knie zu zwingen, erklärte sich Washington bereit, das zweimal durch Bomben verwüstete Land großzügig wiederaufzubauen und zwischen beiden Ländern „ein neues, gleiches und für beide vorteilhaftes Verhältnis“ herzustellen.