Von Hildegard Hamm-Brücher

Nach zwei Jahrzehnten bildungspolitischer Diskussionen, Erfahrungen und internationaler Vergleiche habe ich die Gewißheit gewonnen, daß die demokratische Staats- und Gesellschaftsform nur dann eine Chance hat, sich gegenüber anderen, weniger komplizierten und anfälligen Staats- und Gesellschaftsformen zu behaupten, wenn sie ihr Bildungssystem von der ersten bis zur letzten Konsequenz chancengerecht und leistungsfähig zugleich gestaltet. Von beidem sind wir jedoch gleich weit entfernt. Die engagierte Linke hat recht, wenn sie sagt, daß unser Bildungssystem nicht chancengerecht ist, und die konservative Rechte ebenfalls, wenn sie meint, daß seine Leistungsfähigkeit zusehends nachläßt.

Das ist das traurige Ergebnis der notwendigen Bildungsexpansion ohne die notwendigen Reformen: Wir haben die alten Ziele aufgegeben, ohne neue zu setzen und diese dann in Teilschritten (denn alles auf einmal geht eben nicht!) zu erreichen.

Das Hoffnungslose an unserer bildungspolitischen Diskussion ist, daß wir uns immer in einem Bildungssystem herumstreiten, das in seinen entscheidenden Punkten weder auf lebenslangen Chancenausgleich noch auf Veränderungsfähigkeit angelegt ist. Statt zu überlegen, von welchen strategischen Punkten aus beides zu entwickeln und zu erreichen ist, beißen wir uns immer wieder an mehr oder weniger sekundären Details fest – so auch die Diskussionsbeiträge der Minister von Dohnanyi und Vogel, die auf die bildungspolitische Gretchenfrage gar nicht eingehen, sondern zu Einzelheiten „jein“ respektive „nein“ sagen, weshalb ich in meiner Erwiderung nun doch zuerst auf das Grundsätzliche und dann erst aufs Detail eingehen werde.

Wenn Chancengerechtigkeit und Leistungsfähigkeit als Reformziel für das Gesamtsystem gesetzt werden, dann sehe ich hierfür vier strategische Ansatzpunkte:

offene Zugänge zum schulischen Lernen (Vorschulerziehung),

offene Übergänge im Schulbereich (Ganztagsschule, Gesamtschule),

offene Übergänge in den Hochschulbereich und

offene Übergänge zwischen Bildungs-, Ausbildungs- und Weiterbildungssystem.

Jede Reform, die diesen Namen verdient, muß meines Erachtens an jedem dieser Punkte ansetzen und sie zu einer geschlossenen Konzeption zusammenfügen. Bei meinen zur Diskussion stehenden Vorschlägen geht es um die beiden zuletzt genannten, bisher vernachlässigten „strategischen Punkte“. (Zu den beiden ersten liegen bereits klare Konzepte vor.)