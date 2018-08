Die Botschafter der vier Siegermächte haben es bei ihren Berliner Verhandlungen offenbar weiterhin eilig. Am Dienstag vereinbarten sie in ihrer fünften Gesprächsrunde, schon am Mittwoch wieder zusammenzutreffen und damit zum ersten Male an drei aufeinanderfolgenden Tagen zu verhandeln.

Über den Stand der Gespräche bewahren Hillenbrand (USA), Henderson (England), Sauvagnargues (Frankreich) und Jefremow (Sowjetunion) Stillschweigen; die Kommuniqués sprechen von „sachlicher und konstruktiver Arbeitsatmosphäre“. Nur Sauvagnargues, der schon bei den Berlin-Verhandlungen ein Herz für die wartenden Journalisten gezeigt hatte, gab einen Hinweis. Auf die Frage, ob die Hauptarbeit schon getan sei, antwortete er: „Ich hoffe es.“

Die „Deutschland-Erklärung“ der vier Mächte muß laut Regierungssprecher von Wechmar vier Punkte klarstellen: Die besonderen Rechte und Verantwortlichkeiten der Siegerstaaten, die Teilung der deutschen Nation in zwei Staaten, das Fehlen eines Friedensvertrages und das besondere Verhältnis zwischen beiden deutschen Staaten. Dies und der Grundvertrag würden dann die „Eintrittskarten“ für den UN-Beitritt beider Staaten sein, den die Regierung für 1973 fest erwartet.

Auch die Staatssekretäre Bahr und Kohl sind in den zweitägigen Grundvertragsverhandlungen, die sie am Donnerstag voriger Woche in Bonn abschlössen, so weit fortgeschritten, daß die neue Runde am Donnerstag/Freitag dieser Woche ein Ende bringen könnte. Wie Bahr erklärte, hat Ostberlin die Forderung nach völkerrechtlicher Anerkennung aufgegeben – „dies Problem ist vom Tisch“ –, ungelöst ist aber immer noch die „Nationen-Formel“, die in der Präambel verankert werden soll.

Die Bereitschaft zu Erleichterungen und Einlenken in Worten und Taten hat die DDR in der Vorwoche dreimal erkennen lassen. Ostberlin erklärte die Tatsache, daß „Republikflüchtlingen“ trotz Aberkennung der DDR-Staatsbürgerschaft die Einreise verweigert wurde, mit Schwierigkeiten beim Überleitungsprozeß. Diese Angelegenheit solle unverzüglich bereinigt werden.

Am Freitag unterzeichneten eine Westberliner und eine DDR-Firma einen Vertragender die Deponierung von 2,6 Millionen Kubikmetern Abfallstoffen in der DDR ermöglicht. Über eine Zwanzig-Jahre-Abmachung soll bald verhandelt werden; die DDR ließ ihre ursprüngliche Forderung fallen, diese Verträge offiziell zwischen Senat und Ostberlin zu schließen.

„Zweifellos positive Wirkungen“ auf die Fragen des grenzüberschreitenden Verkehrs sah Kohl in dem Abschluß des Verkehrsvertrages. Ohne auf Einzelheiten einzugehen, kündigte er mögliche Verbesserungen und Erleichterungen schon nach Unterzeichnung des Grundvertrages an; die Zusammenarbeit werde sich auf manchen Gebieten sicherlich verstärken.