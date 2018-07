Erhard Eppler, der Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, erläutert hier an einigen umstrittenen Punkten das sozialdemokratische Selbstverständnis, nachdem DIE ZEIT in der letzten Woche das Grundsatzreferat Richard von Weizsäckers auf dem Wiesbadener CDU – Parteitag abgedruckt hatte. Ein Schlüsselbegriff der SPD und Epplers ist die „Qualität unseres Lebens“. ist mit Bedacht an die Spitze des innenpolitischen Teils im Wahlprogramm gestellt, von dem ein Teil am Schluß des Artikels eingerückt wurde. : Nicht Gleichheit – mehr Gerechtigkeit