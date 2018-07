Schon wieder gibt’s Licht aus dem Osten, schon wieder grünes. Diesmal aus Polen. In Zukunft müssen sich westdeutsche Polenbesucher nicht mehr einer organisierten Reisegruppe anschließen, sondern können allein per Bahn, Flugzeug oder auf den eigenen Reifen in die bisher so verschlossene Volksrepublik fahren. Sie können sich – anders als etwa in der Sowjetunion – bewegen wie, wo und wann’s beliebt. Polen ist offen. Und – entgegen anderslautenden Meldungen vom vergangenen Donnerstag – nicht erst ab 1. Januar, sondern ab sofort und eben auch für Autofahrer.

Das Verfahren ist denkbar einfach. Wer etwa am 15. November 1972 nach Polen will, sei es zu einer Rundfahrt, zu einem Besuch von Freunden oder Verwandten in Danzig oder zum Frühskikurs nach Zakopane, beantrage sofort bei der Polnischen Militärmission in Berlin-Grunewald (Lassenstraße 19–21) ein Visum für beliebig viele Tage und schicke Reisepaß und zwei Paßbilder mit. Innerhalb von 14 Tagen erhält man das Visum, fährt los und wird jedenfalls an den polnischen Schlagbäumen, so wird versichert, nicht länger als fünf Minuten warten („bevorzugte Abfertigung“). Kosten: Vierzig Mark fürs Visum, zwanzig Mark für die Paßbearbeitung, Mindestumtausch pro Tag zwanzig Mark.

Was veranlaßte die Polen zu dieser plötzlichen und unerwarteten Offenheit? Einerseits gibt es im westöstlichen Urlaubswetter seit einiger Zeit etliche Tautropfen, andererseits wurden gerade im Warschauer Vertrag touristische Fragen nicht ausdrücklich angesprochen. Aber, so eine Sprecherin der Polnischen Militärmission in Berlin: „Natürlich ist diese Regelung ein Ausfluß aus dem Gedankengut und dem Sinn des Warschauer Vertrages.“

Aber bisher hieß es doch immer, der unorganisierte, ungeplante Individualtourismus scheitere nicht an politischen, sondern an technischen Schwierigkeiten, besonders am begrenzten Hotelangebot? Antwort: „Wir haben inzwischen die Möglichkeiten geschaffen, die es dem Urlauber erlauben, selber für seine Unterkunft zu sorgen und sie zu finden.“

Nun kann sich zwar die Hotelsituation seit einem Jahr nicht so vielprozentig gebessert haben, aber immerhin werden jetzt zusätzlich viele Privatzimmer angeboten; der Autotourist kann außerdem in Studentenheimen und Jugendherbergen wohnen; und – jedenfalls im Sommer – sollte er ein Zelt mitnehmen: einen Campingplatz wird er immer finden.

Wie auch immer, man will erst mal abwarten, wie’s läuft. „Wenn wir sehen, daß alle Unterkünfte überfüllt sind (bisher sind sie meist von den anderen Deutschen, den direkten Nachbarn, besetzt), müssen wir eben wieder etwas kürzer treten.“

Freilich ist nicht nur die offizielle politische Situation verantwortlich für die verbesserten Reisebedingungen. Wahrscheinlich hat eine andere, überraschende Beobachtung der Polen die neue Entscheidung mit beeinflußt. Ich wurde sowohl im Grandhotel in Zoppot als auch bei Fremdenverkehrsplanern in Warschau mit der Mitteilung überrascht: „Die Westdeutschen sind angenehme Besucher.“ Eine Feststellung, die man sonst selten, sei es in Italien, Spanien, Jugoslawien oder etwa Ceylon, hört. Gewiß ist es richtig, daß westdeutsche Touristen in Polen mit einer anderen Sensibilität auftreten als auf Mallorca.

Bisher wurden (bei Gruppenreisen) etwa zehn Prozent aller Visumgesuche ohne Begründung zurückgewiesen. Wird sich das in Zukunft ändern? Oder muß jemand, der – aus Unwissenheit oder warum auch immer – in seinem Antrag Breslau statt polnisch Wroclaw schreibt, auf sein Visum verzichten? Die Antwort ist deutlich: „Das Visum wird nur denjenigen verweigert, die sich bei einem früheren Aufenthalt in Polen schlecht benommen haben.“ Wolfram Runkel