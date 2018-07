Von Nina Grunenberg

Über den ersten Tag der Pariser Gipfelgespräche schrieb Le Monde auf Seite eins: "Wie M. Pompidou, so beginnt auch der niederländische Ministerpräsident Biesheuvel seine kurze Ansprache mit ‚Messieurs‘ und vergißt, daß eine Frau – eine einzige – mit am Konferenztischsitzt: Madame, Focke, Staatssekretär in der Regierung der Bundesrepublik."

Pompidou hörte diese Botschaft wohl. Als er seine Gäste am Morgen des zweiten Sitzungstages begrüßte, beugte er sich über den Konferenztisch, nahm Katharina Focke ins Visier und schmetterte: "Madame." Hinterher interessierten sich manche französische Journalisten mehr für die Farbe ihrer Augen als für die offiziellen Erklärungen, die sie für die deutsche Delegation abzugeben hatte. Katharina Focke war amüsiert: Der kleine Zwischenfall gehörte mit zu jenen Verzierungen, die der Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundeskanzleramt seit drei Jahren das Leben garnieren.

Der nächste Termin nach dem "Gipfel" war der Wochenmarkt. Gegen elf Uhr am Samstag landete sie in Köln-Wahn, um 11.45 Uhr wurde sie auf dem Klettenberger Wochenmarkt, einem der sechs Märkte in ihrem Kölner Wahlkreis, als Wahlkämpferin am SPD-Stand erwartet. "Wann kütt se?" wurde dort schon ungeduldig gefragt, und Else, die Parteifrau, erwiderte: "Dat Katharina, dat is doch noch in Paris." Aber dann kam sie, im leuchtend roten Mantel und erkältet. Da sie nicht vom Stamm der Jovialen ist, sondern eine Dame, brauchte sie ein paar Minuten, ehe es ihr gelang, die Wochenmarktbesucher mit der richtigen Mischung aus Energie und Herzlichkeit anzusprechen, um ihnen Wahlkampfbroschüren in die Hand zu drücken und Diskussionen zu entfachen. Das ist bei dieser Wahl so leicht wie nie zuvor. "Viele Leute suchen noch", hat Katharina Focke erfahren, "und sammeln die Plus- und Minuspunkte der Parteien." Die Wähler sind aber auch reizbarer als in früheren Jahren. "Ihnen als Parlamentarische Staatssekretärin", schimpfte ein junger Mann, "steht das Geld nicht zu, das Sie verdienen. Das ist unrechtmäßig ..." – "Dä Jung is von d’r CDU", klärt Else, die Parteifrau, ihre Umgebung auf, "die wissen alles besser."

Katharina Focke kandidiert im Wahlkreis 60 (Köln II) und hat noch einen harten Kampf vor sich, wenn sie am 19. November wieder so eindrucksvoll siegen will wie 1969. Damals war sie noch als unbekannte Landtagsabgeordnete aus Düsseldorf angetreten, mit dem aussichtslosen Platz 64 auf der Landesreserveliste der SPD und einem Wahlkreis, der als sicheres CDU-Territorium galt: Er reicht im Südwesten Kölns von den Villenvierteln der feinen Leute bis zu den Arbeiterstadtteilen der kleinen. Unter den etwa 140 000 Wahlberechtigten überwiegen die Frauen; die Bevölkerung ist im Durchschnitt älter und hat eine bessere Schulbildung als in anderen Wahlkreisen. Die Alternative war damals für sie, entweder den Kampf sofort aufzunehmen oder sich mit der Ochsentour in der Partei zu bescheiden, in die sie erst fünf Jahre vorher eingetreten war, und sich auf Genossen zu verlassen, für die sie sowieso nur ein mißtrauisch beäugter Paradiesvogel war.

Auf den ersten Blick wirkt Katharina Focke kapriziös und zierlich, aber auf den zweiten Blick gleicht sie eher einer blinzelnden Löwin, der man zutrauen kann, daß dort, wo sie hinschlägt, kein Gras mehr wächst. Fritz Hellwig, der CDU-Kandidat, damals zur Brüsseler EWG-Kommission gehörend und ein auffallend schöner Mann, machte den Fehler, den Kampfgeist der Lady zu unterschätzen. In einem bravourösen Einzelkampf, den sie vorwiegend auf den Märkten und in den Kneipen führte, ohne große Hilfe der Partei, dafür aber von ihrem Vater Ernst Friedländer und von ihrem Bruder mit 10 000 Mark unterstützt, schnappte sie der CDU den Wahlkreis weg, und das mit dem größten Stimmenzuwachs, den die SPD in irgendeinem anderen Wahlkreis erzielte.

Damals war Katharina Focke eine Sensation. Acht Stunden nach seiner Wahl zum Bundeskanzler machte Willy Brandt sie schon zu seiner Staatssekretärin. Mag sein, daß das Team im Bundeskanzleramt damals noch der Meinung war, Katharina Focke hätte das Zeug zu einer hervorragenden Frühstücks-Direktorin. Denn sie machte Wirkung. Sie war der elegante Tupfer auf dem Gruppenbild der Regierungsmannschaft und repräsentierte neben Hildegard Hamm-Brücher einen neuen Frauentyp in der Politik. Das wir nicht mehr der Muttchen-Typ aus dem Parlament, der sich in Brokat und Nerz wirft, wenn es fein wird; das war auch nicht mehr der Typ der Frauenschaftsführerin im Schneiderkostüm, mit breitem Becken und einer Laufmasche im Strumpf. Das war zum erstenmal eine Dame, die für die Männer in ihrer Umgebung dazu noch den Vorteil hatte, daß sie, wenn es galt, krisenfest zu sein, nicht als emotionales Weibchen reagierte, sondern stocknüchtern, sehr unsentimental und ohne Illusionen.