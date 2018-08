Ich würde meine Reise in die Pfalz mit dem Speyerer Dom beginnen, sozusagen als Einstimmung auf die „Herzkammer des Reiches“. Anschließend gemächlich den Haardtbergen entgegenbummeln und bei Edenkoben nicht den Sessellift nehmen, sondern mit dem Auto auf Schleichwegen durch die Kastanienwälder zur Rietburg hinauffahren. Hier droben den Wein der Landschaft verkosten und den Blick genießen, der unvergleichlich ist: über die fruchtbare Rheinebene mit dem Rebenmeer, über die malerischen, rotbraunen Dörfer. Dann aber schnurstraks waldeinwärts fahren, nach Johanniskreuz oder Hinterweidenthal, vielleicht auch nach Elmstein. (Überall bekommt man ländlich preiswerte Unterkunft.) Dort, mitten im Pfälzer Wald, hat man den rechten Ausgangspunkt, um zwei oder drei Tage auf Schusters Rappen mit einer guten Wanderkarte unterwegs zu sein.

Ausklang dieser Stippvisite in der Pfalz wäre dann die Rückfahrt über Bad Bergzabern, wo sie demnächst ihr neues Thermalschwimmbad einweihen, ein Abstecher ins pittoreske Dörfchen Dörrenbach mit seinen Fachwerkhäusern und seiner Wehrkirche, weiter nach Leinsweiler zu einer gewissermaßen kunsthistorischen Rast auf dem Slevogthof, um schließlich, gegen Abend, zum Trifels zu fahren, zu Barbarossas Lieblingsburg, krönender Abschluß einer Reise durch die Pfalz. Ausklingen ließe ich den Tag in einer Weinstube in Deidesheim oder Forst, in Kallstadt oder Altleiningen.