Von Ruth Hermann

Hamburg

Klar ist jetzt endlich, wer der Mann war, der sich Silversmith nannte, seit Anfang März im Gewahrsam der Hamburger Justiz und am 22. September unter dubiosen Umständen in einer Beruhigungszelle des Hamburger Untersuchungsgefängnisses, der berüchtigten Glocke, starb.

Interpol fand es heraus: Der Mann war Pascal Marc Laoubi abd’l Kader, geboren 1948 in St. Amand-les Eaux, Frankreich, außer in seinem Heimatland in Belgien und Schweden wegen verschiedener Delikte verurteilt. Der israelische Paß auf den Namen Louis Silversmith war schon am 9. März von seinem Inhaber, einem in Amsterdam studierenden Israeli, beim dortigen Generalkonsulat seines Landes als abhanden gekommen gemeldet worden.

Wäre den Hamburgern die Erleuchtung, Interpol zu fragen, früher gekommen, nicht erst nach dem Tod von Silversmith, hätte der Richter außer einem geständigen auch einen namentlich bekannten Mann mitsamt Vorstrafenregister gehabt, und nach Verbüßung von fünf Monaten Freiheitsstrafe wegen Betruges hätte der Häftling nach Frankreich abgeschoben werden können. Sie kam ihnen nicht, und auch beschriebene, nicht abgesandte Ansichtskarten, mit Kader unterschrieben, die der Mann bei seiner Festnahme in der Tasche hatte, haben wohl keinem etwas gesagt.

Der Untätigkeit der Hamburger Behörden hat er seinen Tod in der Sterbeglocke zu verdanken. Denn: hätte man früher gewußt, wer er war, wäre er nach der Strafverbüßung nicht in Abschiebehaft gekommem. Dort – und zwar im Zentralkrankenhaus des UG, weil er an hochgradiger offener Tuberkulose litt – befand er sich im September noch einzig deshalb, weil seine Nationalität ungeklärt und damit unklar war, wohin er abzuschieben gewesen wäre.

Soweit Skandal Nummer eins. Skandal Nummer zwei: Da geht es um die Todesursache. „Staatsanwaltschaft und Justizbehörde sind an einer umfassenden und vollständigen Aufklärung der Umstände, die zum Tode des Louis Silversmith führten, interessiert“ – heißt es in der Verlautbarung der Staatlichen Pressestelle. Aber sind sie es wirklich? Das Verhalten von Justizsenator Heinsen spricht eher dafür, ein Untersuchungsergebnis zu manipulieren, das Westen wieder weiß macht.