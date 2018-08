Von Gerhard A. Friedl

Bereits seit Jahren gibt es zwar einen europäischen Sozialfonds und Bemühungen um ein europäisches Sozialbudget. Aber in ihre nationale Sozialpolitik haben sich die sechs Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft, zumindest bislang, von Brüssel kaum hereinreden lassen. Mangels konkretem Auftrag im EWG-Vertrag beschränkte sich denn auch die Europa-Kommission bei ihren sozial-politischen Harmonisierungsbestrebungen nach steckengebliebenen konkreten Ansätzen darauf, auf eine mehr oder weniger „automatische Anpassung“ im Zuge der wirtschaftlichen Integration zu hoffen.

In der Tat hat es hier einige Fortschritte gegeben. Mit dem bevorstehenden Beitritt Großbritanniens, Irlands und Dänemarks aber ist es fraglich, ob diese Fortschritte anhalten werden. Die neuen Mitgliedsländer sind am Versorgungsstaat orientiert. Bei der Harmonisierung der Sozialpolitik in Europa geht es nun nicht mehr um die Angleichung zwar unterschiedlicher, aber auf dem gleichen Prinzip beruhender Sozialsysteme, sondern um die Harmonisierung unterschiedlicher sozialpolitischer Konzeptionen.

Versicherung oder Versorgung – das ist langfristig die schwerwiegende Entscheidung, vor der die europäische Sozialpolitik steht. Daran knüpft sich die Frage: Harmonisierung – warum überhaupt?

Unter dem Aspekt der angestrebten Integration Europas, die ja im Endeffekt mehr sein soll als eine riesige Freihandelszone, genügt es auf die Dauer nicht, die Märkte für Champignons oder Muskatnüsse zu harmonisieren. Man wird sich auch umfassenderen Gebieten zuwenden müssen, wie etwa der Steuerharmonisierung, um die in einer Gemeinschaft notwendige Wettbewerbsgleichheit in etwa gewährleisten zu können. Und zur Wettbewerbsgleichheit wiederum gehört letztlich auch eine harmonisierte Sozialpolitik und angeglichene Sicherungssysteme.

Schon auf ihrer Gipfelkonferenz in Den Haag 1969 unterstrichen die Regierungschefs der Sechs die Notwendigkeit, bei der Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion auch zu einer „weitgehenden Abstimmung der Sozialpolitik“ zu kommen; 1971 vertrat die Europa-Kommission in einem Programmentwurf die Ansicht, daß es die Harmonisierung der Steuersysteme nicht zulasse, die Unterschiede bei der Finanzierung und Verteilung der Sozialleistungen nicht zu berücksichtigen. Einschränkend fügte die Kommission allerdings hinzu, daß eine vollständige Vereinheitlichung „sowohl unmöglich als auch unnötig“ sei. Bis 1975 soll nun auf Grund von Einnahmen- und Ausgabenprojektionen der Grad der nötigen Harmonisierung ermittelt werden.

Diese angestrebte Bilanz eines materiellen Leistungsvergleichs der Sozialsysteme erweist sich – sofern darin auch Großbritannien, Irland und Dänemark einbezogen werden – um so notwendiger, als internationale Vergleichszahlen über die Sechsergemeinschaft hinaus, einen recht antiquierten Charakter haben. Auf der Basis einer Übersieht des Internationalen Arbeitsamtes aus dem Jahre 1968, die in ihren Relationen wahrscheinlich noch einigermaßen gültig ist, läßt sich aber immerhin ziemlich eindeutig sagen, daß die Stamm-EWG der Sechs heute schon mehr für soziale Sicherung ausgibt als die neuen Mitgliedsländer.