Die Aktionäre der Münchner Rückversicherungs-Gesellschaft, München, können auch im laufenden Geschäftsjahr 1972/73 (30. 6.) noch nicht damit rechnen, daß die im vergangenen Jahr von 18 auf 15 Prozent gekürzte Dividende wieder angehoben wird. Denn im neuen Jahr wird man, wie Vorstandsvorsitzender Horst K. Jannott schätzt, erst die halbe Strecke zur Beseitigung des restlichen technischen Verlustes zurücklegen. Jannott: „Vom Ziel der Wünsche sind wir zwar noch weit entfernt, aber der Trend zum Besseren ist unverkennbar, allerdings die Zone des Positiven noch nicht erreicht.“

Während im vergangenen Jahr aus dem allgemeinen Geschäft (Vermögensanlagen) 79,8 Millionen Mark flossen und das technische Minus abdeckten, blieben in der nichttechnischen Rechnung diesmal nur gut 60 Millionen Mark übrig. Dies liegt aber vor allem daran, daß aus Kursgewinnen 15 Millionen Mark für eine Rücklage nach § 6 b Einkommensteuergesetz abgezweigt wurden. Im ganzen wird als Saldo aus technischer und nicht-technischer Rechnung ein Jahresüberschuß von 20 (im Vorjahr 9,3) Millionen Mark ausgewiesen. Daraus gehen zehn Millionen Mark in die Katastrophenrücklage, der im Vorjahr zwölf Millionen entnommen worden waren, um ein Bilanzdefizit zu vermeiden. Die Prämieneinnahmen der Münchner Rückversicherung stiegen 1971 – wesentlich beeinflußt durch Sanierungsmaßnahmen – um 20,7 Prozent – der stärkste Steigerungssatz in den letzten Jahren – auf drei Milliarden Mark; davon gingen 940 Millionen Mark auf das Auslandsgeschäft, das im ganzen positiv abgeschlossen und den technischen Gesamtverlust somit merklich gemindert hat.

Als Reaktion auf den relativ günstigen Abschluß für 1971/72 hat sich der Kurs der Aktie von „Münchener Rück“ auf 571 Mark je Stück erholt. Höchststand 1971/72 war 605 Mark, bö