Produkte mit „programmiertem Verschleiß“ bringen nur kurzfristig Gewinn

Von Horst Wolfgang Bremke

Einmal im Leben möchte ich etwas richtig besitzen, bevor es kaputt ist. Immer ist es bei mir ein Wettlauf mit der Schuttabladestelle. Habe ich endlich den Wagen bezahlt, da pfeift er schon aus dem letzten Loch. Der Kühlschrank frißt Ventilatorenriemen wie ein Verrückter. Sie machen das Zeug gleich auf Zeit. Sie richten es so ein, daß es hin ist, wenn man eben die letzte Rate bezahlt hat.“ Diese Klage des Willy Lomann in Arthur Millers „Tod eines Handlungsreisenden“ charakterisiert die Ohnmacht des Verbrauchers gegenüber dem von der Industrie programmierten Verschleiß.

In Deutschland, wo man seit Jahrzehnten dem „Made in Germany“ wie einem Siegesbanner huldigte, ist deutsche Wertarbeit eine Rarität geworden. „Wer mit Apparaturen arbeiten muß, deren Leistungen nahe der Grenze des eben technisch Möglichen liegen sollen, muß sie seit einigen Jahren weitgehend im Ausland kaufen. Die in Deutschland hergestellten Apparaturen sind nicht mehr hinreichend zuverlässig“, klagte der Atomphysiker Professor Werner Heisenberg. Und Ludwig Erhard konstatierte noch während seiner Kanzlerschaft: „Der Begriff Deutsche Wertarbeit gilt keineswegs mehr unangefochten. Der Wille zur Qualität hat spürbar gelitten.“

In der Tat: Konsumenten sogenannter langlebiger Verbrauchsgüter merken immer mehr, daß diese Langlebigkeit zu einem relativen Begriff geworden ist. Automobile besitzen mittlerweile in der Regel nur noch ein Drittel der Lebensdauer ihrer Ahnen. Rundfunk- und Fernsehgeräte, die einst jahrelang ohne Reparaturen liefen, gelten heute schon als Wunder der Technik. Daß kleinere Haushaltsgeräte oft nach kurzer Gebrauchsdauer verschleißen und im Mülleimer landen, weil die Reparatur zu teuer wäre, ist zur Gewohnheit geworden.

Ein interessantes Dokument

Der programmierte Verschleiß konnte der Industrie vielfach nachgewiesen werden. So ist ein 1939 geschriebener Brief der General Electric an ihre Lizenzgesellschaft Tung-Sol Lamp Works zum Dokument geworden, in dem es heißt: „Die vorgesehene Brenndauer der Lampe 2330 ist von 300 auf 200 Stunden herabgesetzt worden. Selbstverständlich werden keine Mitteilungen oder andere Ankündigungen über diese Änderung abgegeben.“ Und der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC) veröffentlichte kürzlich einen Test; nach dem Autoauspuffanlagen gegen einen annehmbaren Aufpreis so gebaut werden könnten, daß ihre Lebensdauer der eines Pkw-Motors entspricht. Sie gehören jetzt zu den reparaturanfälligsten Teilen. Auch wiesen Ingenieure nach, daß bestimmte, der Korrosion besonders ausgesetzte Teile der Autokarosserie die gleiche Lebensdauer haben könnten wie andere Teile am Auto, wenn sie aus nichtrostendem Stahl gebaut würden.