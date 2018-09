Paris, im November

Im Lager der französischen „Reformatoren“, also in der oppositionellen Mitte bei Jean Lecanuet und Jean-Jacques Servan-Schreiber, herrscht eitel Freude: Sie hoffen auf weitere Überläufer, nachdem sich ihnen Jean-Marcel Jeanneney mit der Erklärung anschloß: „Ich bin Gaullist, und darum bin ich heute bei den Reformatoren.“

Jeanneney hat dem Denken und Handeln de Gaulles immer sehr nahe gestanden. 1962 wurde er, damals Industrieminister, erster Botschafter in Algier; später war er Sozialminister; und als de Gaulle aus den Unruhen des Mai 1968 die Lehre zog, daß eine Reform an Haupt und Gliedern nötig sei, beauftragte er Jeanneney mit ihrer Vorbereitung. Dessen erster großer Vorschlag für Veränderungen war die Regionalreform, an der der General dann scheiterte.

Jeanneney gehörte mit Malraux, Couve de Murville und Messmer zu jenen Mitarbeitern, die der General nach seinem Abgang noch empfing. Was Malraux von seinem letzten Gespräch mit de Gaulle berichtete, ist Jeanneney von dem General in Colombey les Deux-Eglises „mit fast denselben Worten, aber womöglich noch entschiedener“ gesagt worden: Er habe nichts gemein mit dem, was jetzt in Frankreich geschehe, und er wünsche, daß man sich dessen eingedenk bleibe.

Jeanneney beruft sich auf diesen Ausspruch, um zu erklären, warum er die Amtsführung Pompidous als viel zu konservativ, zu persönlich und zu direkt verdammt. Jeanneney behauptet, was de Gaulle an „Partizipation“ und „Regionalisierung“ angestrebt habe, finde sich heute am ehesten bei den Reformatoren der Mitte.

Noch überraschender ist die Haltung, die Jeanneney in den europäischen Fragen vertritt. Er propagiert nach wie vor mit den Worten de Gaulles „ein europäisches Europa“. Unter dem General sei das vielleicht mit dem beispielhaften Willen Frankreichs zur Unabhängigkeit erreichbar gewesen. Heute aber sehe er nur noch einen einzigen Weg für Europa: Die europäischen Gerne inschaftsorgane müßten gestärkt werden und nach und nach Souveränitätsrechte auf allen Gebieten der Wirtschaft, Politik und Verteidigung erhalten. Die Vetorechte der Regierungen dürften nur noch in klar begrenzten Ausnahmefällen gelten, und das europäische Parlament müßte direkt gewählt werden. Kein Wunder, daß der ehemalige Vertraute de Gaulles mit diesen Ideen in Frankreich Aufsehen erregt, und daß die „Reformatoren“ sich freuen, ihn nun zu den ihren zählen zu können. Ernst Weisenfeld