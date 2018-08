Solidarisch

Die Assistenten der Ruhr-Universität Bochum haben sich „mit denjenigen fortschrittlichen Wissenschaftlern in der Türkei“ solidarisch erklärt, die im Prozeß gegen die Türkische Arbeiterpartei zu Gefängnisstrafen zwischen sechs und fünfzehn Jahren verurteilt wurden. Das Mitgefühl der Assistenten gilt insbesondere der Parteivorsitzenden und Soziologie-Professorin Behice Boran, dem Wirtschaftsprofessor Sadum Aren und dem Assistenten Adil özkol. „Es ist zu befürchten“, heißt es in der Bochumer Resolution, „daß mit der Haft auch Folterungen nicht ausgeschlossen sind.“ Davon sind aber nicht nur die drei Wissenschaftler bedroht, denn verurteilt wurde der gesamte 22köpfige Vorstand der Partei. Alle wurden vom Militärsondergericht in Ankara beschuldigt, kommunistische Propaganda betrieben und die Arbeiterpartei marxistisch ausgerichtet zu haben. Um das zu „beweisen“, brauchte das Gericht eineinhalb Jahre. Die Partei war im vergangenen Jahr für verfassungswidrig erklärt worden.

Stumme Anklage

Jüdische Gruppen in England protestierten still, aber sichtbar gegen die Verhaftung und Verfolgung von Glaubensgenossen unter den Künstlern in der Sowjetunion. Bei einem Konzert in der Londoner Festival Hall zur Eröffnung der „Russischen Musikwoche“ blieben ganze Sitzreihen leer – die Karten waren von den Protestlern aufgekauft worden.

Königliche Einnahme

König Konstantin von Griechenland, immer noch im italienischen Exil, darf wieder auf etwas größerem Fuße leben. Nachdem vor Jahren die Obristen-Junta eine Zivilliste für die Hofhaltung erheblich gestützt hatte, erlaubte sie ihm jetzt, seine Finanzen aufzubessern: Der Monarch verkaufte einer von Reedern finanzierten Firmengruppe gut 150 Hektar seines Besitzes bei Tatoi, nördlich von Athen. Kostenpunkt: rund 17 Millionen Mark. Auf dem Gelände soll eine neue Wohnstadt entstehen.

