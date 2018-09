Von Eduard Neumaier

Der Abschied Carlo Schmids vom Parlament vollzieht sich in Raten. Als wollte er vermeiden, daß Wehmut ihn anfällt, läßt er sich vom Wahlkampf durch die Bundesrepublik Deutschland treiben, von Heidenheim nach Kiel, von West nach Ost, und kann der Begegnung mit seiner Erinnerung nirgends ausweichen. Der lange Weg des Abschieds begann am Auflösungstag des Bonner Parlaments, führte über den Parteikonvent von Dortmund, setzt sich immer noch fort in Versammlungslokalen seiner Partei. Überall erlebt er Variationen zum Thema Dank. Würdevoll, mit ungetrübtem Respekt vor einem großen parteipolitischen Gegner erfuhr er ihn durch Bundestagspräsident von Hassel. Emphatischdankbar, in eine Ovation sich steigernd, daß sich Tränen in Schmids Augen preßten, stattete ihn Willy Brandt ab. Unbeholfen schließlich dankten die namenlosen Kandidaten, denen Schmid den Weg ins Bonner Parlament ebnen hilft.

Wer sich von wem verabschiedet, ist nur auf den ersten Blick klar: Deutsche von einem pflichtbewußten Diener. Erst der zweite Blick verrät, daß umgekehrt auch Carlo Schmid sein Volk verabschiedet, seinen eben erst volljährig gewordenen Staatszögling. Einem Lehrer nicht unähnlich, der seinen Lieblingsschüler auf den Weg in die Zukunft geleitet hat, bleibt er zurück in seinem malerischen Refugium im Siebengebirge. Zwar sicher, das Rüstzeug mitgegeben zu haben, aber mit Bangen, ob es auch richtig genutzt werde. Der Parlamentarismus der Bundesrepublik erleidet einen herben Verlust.

Dabei hat Carlo Schmid wenige Gesetzentwürfe initiiert, hat sich an Fragestunden nur als leitender Vizepräsident beteiligt, ist dem parlamentarischen Management aus dem Wege gegangen. Wer seine parlamentarischen Verdienste statistisch erfassen wollte, müßte passen. Sein politischer Lebensweg entspricht seiner politischen Philosophie: daß Quantität der Feind der Qualität sei.

Eine Mehrheit für Heinrich Lübke verhinderte 1964, daß Schmid Bundespräsident wurde, und 1969 war er schon zu alt, um noch eine Chance zu erhalten. Als seine Partei Regierungsverantwortung übernahm, konnte er nicht mehr werden, was Deutschland gut zu Gesicht gestanden hätte: Außenminister.

Die Wirkung Carlo Schmids im Deutschen Bundestag und in der SPD ist nicht konkret belegbar. Hier wie dort bezieht sie sich auf das Untergründige, auf das Atmosphärische, auf den Stil. Als das Godesberger Programm verabschiedet wurde, fehlte sein wichtiger Wegbereiter. Aber ohne das lange Wirken Carlo Schmids wäre Godesberg nur unter größten Schmerzen denkbar geworden. Und immer, wenn von parlamentarischem Geist, vom Sinn für Staat (aber nicht nur jenem des chevaleresken Umgangs) die Rede ist, heißt ihr Synonym Carlo Schmid.

Nicht daß er einer der geistigen Väter des Grundgesetzes ist, macht seinen Rang aus, sondern daß das Grundgesetz so wurde, wie es ist, auch wenn es definitiver ausfiel, als er es wollte. Seinem Wollen standen die Alliierten im Wege, die einen festen Staat und kein Provisorium verlangten. Und die Politiker, die eine Bundeshauptstadt wollten und kein Barackenlager bei Helmstedt, wie Schmid es anregte.